Волонтерка - це дуже важливо, так створюється тіло нації, - Іван Семесюк
Художник, фронтмен гурту "Пирятин" Іван Семесюк розповів, що волонтерство має багато позитивних наслідків для України та українців, адже так формується тіло нації
Митець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Волонтерка - це суперважливо, адже так створюється тіло нації. Адже нація воює і тримає на плечах усе це. Не було б волонтерки - не було б нічого, адже це маніфестація взаємної любові та довіри. Волонтерка - це тіло спротиву", - зазначив Семесюк.
Музикант додав, що волонтерство обʼєднало українців та проявило глибинні лицарські інстинкти.
"Волонтерство дає відчуття долученості до чогось величного. Так, хтось копійкою, хтось вкладає в це своє імʼя, репутацію. Треба використовувати всі ресурси, які в нас є. Потрібно залучатися в це національне тіло, адже пробився інстинкт: ми подивилися одне на одного й обʼєдналися. Національний інстинкт показав нам, звідки ми родом - з лицарських часів", - зауважив Іван Семесюк.
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