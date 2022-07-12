Митець поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Волонтерка - це суперважливо, адже так створюється тіло нації. Адже нація воює і тримає на плечах усе це. Не було б волонтерки - не було б нічого, адже це маніфестація взаємної любові та довіри. Волонтерка - це тіло спротиву", - зазначив Семесюк.

Музикант додав, що волонтерство обʼєднало українців та проявило глибинні лицарські інстинкти.

"Волонтерство дає відчуття долученості до чогось величного. Так, хтось копійкою, хтось вкладає в це своє імʼя, репутацію. Треба використовувати всі ресурси, які в нас є. Потрібно залучатися в це національне тіло, адже пробився інстинкт: ми подивилися одне на одного й обʼєдналися. Національний інстинкт показав нам, звідки ми родом - з лицарських часів", - зауважив Іван Семесюк.

24 червня стало відомо, що Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". За кілька днів виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно 3 "байрактари".

27 червня стало відомо, що фонд "Повернись живим" придбав для військових 100 нових пікапів, загальною вартістю 2,6 млн євро.

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