Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні

Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні

24 серпня, 2023 четвер
12:46
Економіка H&M

Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні, які припинили роботу на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2023 року

Про це йдеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook.

Зазначається, що керівництво перебуває в тісному контакті з партнерами й представниками влади та готується поновити роботу магазинів H&M, де це можливо. Відкриття заплановано на листопад.

"Безпека колег і клієнтів завжди буде пріоритетом", - зазначили в компанії.

Інформацію щодо відновлення роботи в конкретних локаціях буде оголошено пізніше.

Новини
Україна
Читайте також:
24 серпня, 2023 четвер
В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
Карта Чорне море 18.08.23
23 серпня, 2023 середа
Україні потрібно вийти до Азовського моря: полковник СБУ Костенко пояснив стратегію наступу ЗСУ
23 серпня, 2023 середа
Ларс фон Трієр обурився через данські F-16 для України. Данілов відреагував
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.85
    Купівля 37.85
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 41.18
    Продаж 42.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
14:00
Глава ПЦУ Митрополит Епіфаній освятив іконостас у Бучі в День Незалежності
13:53
Оновлено
Україна, прапор, Батьківщина мати
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
13:45
Обстріл Херсонщини
РФ вдарила по Миколаївці на Херсонщині, постраждав місцевий житель
13:36
Glovo
"Доставка безпечного майбутнього": Glovo разом з UNITED24 запустили функцію донатів на авто для розмінування України
13:26
Оновлено
Андрій Юсов
У Криму відбулася битва за участю авіації. У ГУР заявили, що провели спецоперацію на півострові
13:12
F-16
Норвегія може надати Україні винищувачі F-16, – TV2
12:39
Ексклюзив
Батьківщина-мати
"Батьківщина-Мати" так і залишиться радянським символом, навіть після появи тризуба: В'ятрович про перейменування монумента
12:34
Оновлено
Харківщина
Російські терористи за добу обстріляли 9 регіонів України: 5 загиблих, 28 поранених
12:31
На фото: Монета "Сміливість бути. UA"
"Сміливість бути. UA": НБУ презентував пам’ятні монети до Дня Незалежності України
12:21
Bayraktar TB2
Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українським розвідникам ударний БПЛА
12:21
Морські дрони
Буданов: українські морські дрони-камікадзе паралізують російський флот у Криму, хоч і 60-70% їх знищують
12:16
Оновлено
Дніпро
Росіяни вночі вдарили ракетами по Дніпру: 10 поранених, пошкоджені будинки, автовокзал та заправка
12:10
Google привітав з Днем Незалежності України святковим дудлом
12:04
OPINION
Вадим Денисенко
Або Путін збожеволів, або остаточно перестав бути самостійною фігурою
12:00
Ексклюзив
Василь Шкляр
Письменник Шкляр: Українці переосмислять радянське минуле через 10-20 років
12:00
Інтерв’ю
Ольга Біщук
Військова ТРО Ольга Біщук: Втрати повинні змушувати українців пам'ятати, через що ми пройшли. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
11:59
на фото наслідки обстрілу Херсона 24 серпня 2023 року
Росіяни обстріляли середмістя Херсона, серед поранених 7-річна дівчинка
11:51
БРІКС
Лідери БРІКС запросили 6 країн стати новими членами організації
11:46
імпорт електроенергії
Унаслідок ворожих обстрілів зупинилася одна з ТЕС, обладнання серйозно пошкоджено
11:17
долар
Долар у міжнародних платежах сягнув історичного максимуму, - SWIFT
11:15
Огляд
міжнародний огляд
Чи справді Пригожин загинув у авіакатастрофі, війна в Україні у центрі уваги саміту БРІКС. Акценти світових ЗМІ 24 серпня
11:04
катастрофа літака з Пригожиним
У Франції висловили "обґрунтовані сумніви" щодо причин катастрофи літака з Пригожиним
10:44
На фото: кадр з фільму "Бунтівний місяць"
Netflix опублікувала перший український трейлер фільму "Бунтівний місяць"
10:39
Новини компаній
ТМ "Моршинська" запустила соціальний проєкт "Щаслива країна майбутнього"
10:32
Наталія Гуменюк
ЗСУ пошкодили на Херсонщині три пускові установки росіян С-300
10:31
долар євро валюта обмін
Курс валют у День Незалежності: ціни на долар та євро
10:26
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Путін і Сі Цзіньпін прагнуть зробити з БРІКС антизахідний блок, але Індія й Бразилія опираються, - WP
10:26
Огляд
Євген Пригожин
Катастрофа літака з Пригожиним: що відомо і що це означає для України
10:12
військком
Депутати з автоматами: народні обранці яких партій найбільше воюють на фронті, - дослідження руху "Чесно"
10:07
OPINION
Ігор Попов
Трибунал щодо злочину агресії: чи вдасться покарати керівництво РФ
09:57
Анналена Бербок
МЗС Німеччини розчароване слабким ефектом економічних санкцій проти РФ
09:36
На фото: Президент України Володимир Зеленський
"Це свято вільних, сильних, гідних людей": Зеленський у День Незалежності подякував військовим, медикам, учителям та усім українцям
09:16
зброя зі стрічкою-прапором
"Свобода і гідність - головні цінності": Залужний та Сирський привітали українців з Днем Незалежності
09:06
путін
Хоче показати свою владу: Путін відвідав штаб росіян у Ростові, - розвідка Британії
09:00
Новини компаній
"Мавка. Лісова пісня" онлайн на SWEET.TV. Національна ексклюзивна прем’єра
08:56
кримські татари
У Криму росіяни проводять масові обшуки у кримських татар
08:49
Японія
Японія почала скидати в океан очищену радіоактивну воду з Фукусіми
08:39
ЗСУ війна
Окупанти зазнають великих втрат на Донеччині, ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку
08:25
Ту-22М3
У ГУР назвали кількість літаків Ту-22М3, які залишились у Росії
08:20
Каховська ГЕС, підтоплення
Уряд виділив мільярд грн на водозабезпечення регіонів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV