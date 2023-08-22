Японський ритейлер Uniqlo залишив російський ринок, – росЗМІ

Про це виданню "Ведомости" розповів один із партнерів японської компанії, а також власники ТЦ, де раніше були точки Uniqlo.

Нині ці торговельні площі зайняли інші підприємці.

Стверджується, що японська компанія розірвала зі штрафними санкціями всі контракти щодо оренди приміщень, звільнила весь персонал, виплативши їм по 11 окладів, а японських менеджерів перевела до інших країн.

У березні минулого року компанія повідомила "про тимчасове зупинення" своїх точок у РФ. Після закриття магазинів виторг компанії впав більш ніж удвічі - з 26,9 млрд до 12 млрд руб, а замість прибутку позаминулого року в розмірі 4,1 млрд руб Uniqlo зафіксував збиток на 10,7 млрд руб.

Компанія протягом року зберігала зарплати, штат та офіс у Росії. Тепер же юрособа ритейлера припинила будь-яку діяльність. Водночас її товари продовжують продаватись на деяких російських маркетплейсах.