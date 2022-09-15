English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті Швеція голосує за ультраправих
Аналітика

Швеція голосує за ультраправих

Віталій Портников
15 вересня, 2022 четвер
13:36
Статті Віталій Портников

Ультраправа партія "Шведські демократи" стала другою за чисельністю мандатів у парламенті політичною партією країни. Прем'єр-міністр Магдалена Андерссон, яка представляє соціал-демократів, вже заявила про свою відставку з посади голови уряду

Наразі уряд Швеції формуватиме коаліція, яка розраховує на підтримку "Шведських демократів".  До уряду їх ще не беруть, але на підтримку під час голосування за нову владу розраховують.

У Стокгольмі спостерігачі говорять про справжню електоральну революцію. І справа не лише в тому, що ультраправій партії, активісти якої відомі своїми ксенофобськими та антисемітськими гаслами і яка виступає за перегляд традиційної міграційної політики країни, вдалося стати другою політичною силою після соціал-демократів.  А у тому, що раніше жодна політична партія Швеції, яка себе поважала, не була готова до співпраці з ультраправими. А зараз бар'єр зруйнований тому, що без підтримки "Шведських демократів" правоцентристи не мають жодного шансу сформувати уряд.  Саме жага влади й призвела до найбільшого морального компромісу у політичній історії країни.

І це не лише шведський феномен.  В Італії ультраправа партія "Брати Італії", яку впевнено називають постфашистською, близька до перемоги на парламентських виборах. Саме ця партія очолює правоцентристську коаліцію, до якої належать відомі своїми симпатіями до Володимира Путіна політики. В Італії не буде як у Швеції, тут лідер "Братів Італії" Джорджа Мелоні претендує на посаду глави уряду, а не на підтримку правоцентристів.  Для України це добре, бо "Брати" – прихильники НАТО та вороги Путіна.  Саме тому Джорджа Мелоні на чолі уряду врівноважуватиме Берлусконі та Сальвіні, які робитимуть все можливе для пом'якшення санкцій проти Росії та відмови від військової допомоги Україні.  

Однак у більшості країн Європи ультраправі дотримуються зовсім інших політичних позицій. Здебільшого вони – противники НАТО та Євросоюзу та гарячі прихильники добрих стосунків із Москвою. Якщо шведський експеримент буде повторений в інших європейських країнах, ми незабаром побачимо жахливі картини. Наприклад, у Німеччині правим не складно прийти до влади, якщо відмовитись від табу на співпрацю з "Альтернативою для Німеччини".  В Австрії до уряду знову можуть повернутися ультраправі з Партії Свободи, відомі своїми добрими стосунками з Кремлем.  І вже за кілька років більша частина урядів Євросоюзу схилятиметься до взаєморозуміння з Москвою не лише з фінансових, а й з ідеологічних міркувань.  Саме тому ефект шведських виборів для майбутнього Європи може виявитися руйнівним.

Швеція
Читайте також:
Володимир Сунгоркін
14 вересня, 2022 середа
У Росії раптово помер один з головних кремлівських пропагандистів
Путін
14 вересня, 2022 середа
Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW
Путін Шольц
13 вересня, 2022 вiвторок
Шольц півтори години вмовляв Путіна вивести війська з України. Російський президент повторював звичні тези про агресивність Києва
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.88
    Купівля 39.88
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 39.59
    Продаж 40.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 вересня
14:30
Норвегія
Норвегія допоможе знизити ціни на газ в Євросоюзі
14:30
кінофест
Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив національну конкурсну програму
14:30
Оновлено
Зеленський
Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці
14:20
окупанти Мелітополь
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два гучні вибухи, - мер
14:17
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Переговори з Росією можливі тільки після звільнення всіх територій України, - полковник СБУ Костенко
14:11
СБУ
На звільненій від загарбників Харківщині затримали 16 "посадовців" окупаційної влади
14:09
Світовий банк
Світовий банк назвав суму допомоги, наданої Україні від початку повномасштабної війни
14:06
на фото: Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого
13:58
Оновлено
Ракетний удар
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: пошкоджено промислове підприємство
13:52
обстріл
Пів сотні прильотів: окупанти обстріляли Сумщину з території РФ
13:49
потяг з зерном зійшов з рейок
У Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію
13:44
Латвія
Латвія розгляне обмеження російської мови у громадському спілкуванні та рекламі
13:44
Військова журналістика
"Прагнемо показати злочини, скоєні РФ проти медіа": у Вільнюсі відкриється фотовиставка українських воєнкорів
13:32
Наталка Діденко
Спека, дощі та тумани: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні 16 вересня
13:30
ЄІБ
ЄІБ надав Україні €500 млн негайної допомоги: на що підуть кошти
13:07
Зеленський
Вдячний за солідарність з Україною: Зеленський через відеозв’язок поспілкувався з британським актором Камбербетчем
13:02
символи "Z" на будівлі волонтерського центру в Бареселоні
У Барселоні волонтерський центр розмалювали проросійськими символами "Z"
12:57
на фото: маршрут із Харкова
Укравтодор показав маршрут, яким цивільні можуть безпечно дістатися до деокупованих територій Харківщини: схема руху
12:47
паспорт лнр
"Ви ніхто і звати вас ніяк": РФ не визнає паспорти "Л/ДНР" та не пускає їхніх власників на свою територію, - розвідка
12:44
Ексклюзив
війська рф
Ми переходимо до іншого періоду війни, у якому російська армія намагається будувати оборону, - Згурець
12:37
ЗСУ
На полігоні в Полтавській області 15 вересня проведуть тренувальний підрив: лунатимуть вибухи
12:36
Зимова форма для ЗСУ
Від імені нардепа у швейного підприємства вимагали безкоштовно пошити 5 тис. комплектів зимової форми для війська
12:30
Німеччина уряд
Німеччина виділила Раді Європи 10 млн євро, щоб закрити дірку в бюджеті після виходу Росії
12:29
на фото: зернове судно
"Зернова ініціатива": 15 вересня з українських портів вийдуть 11 суден з 240 тис. тонн зерна на бортах
12:23
У деокупованих Ізюмі та Куп'янську ДБР затримало трьох колаборантів, з них двоє – колишні правоохоронці
12:19
На Харківщині прикордонники звільнили підлітків, яких росіяни тримали в підвалі
На Харківщині прикордонники звільнили підлітків, яких росіяни тиждень тримали в підвалі
12:13
Ексклюзив
Херсон
У Кремлі уявлення не мають, що робити з окупованими територіями України, - експерт з інформаційної безпеки Жуков
12:03
Монета "Володимирський собор у м. Київ"
Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету "Володимирський собор у м. Київ"
12:01
Трофейна російська станція для звукового мовлення
Під Ізюмом ЗСУ захопили трофейну російську станцію для звукового мовлення
12:01
на фото: обшук
Підтримували збройну агресію РФ та вважали її "боротьбою з нацизмом": на Дніпропетровщині викрили двох колаборантів
12:00
Єврокомісія
Єврокомісія надасть пʼять мільйонів євро на підтримку української культури
11:48
Робот, який ремонтує взуття
У Nike представили робота, який чистить і ремонтує старі кросівки за 45 хв
11:37
Іван Кулагін
В Україні ліквідували спецназівця ГРУ Росії, - офіцер ЗСУ Штефан
11:30
Литва прапор
У Литві зі шкільного списку вилучили підручник із запрошенням відвідати Росію й окупований Крим
11:19
Ексклюзив
Окупанти роблять внутрішні перекидання своїх сил та створюють додаткові рубежі оборони на території області, - депутат Запорізької облради Лишенко
11:16
Укрзалізниця
Повний вагон пасажирів: до деокупованої Балаклії вирушив перший потяг
11:01
Залізний купол
"Передачу "Залізного купола" я б підтримав": депутат кнесету про можливість постачання ізраїльської зброї в Україну
10:57
діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до понад 750
10:56
прибрана російська техніка
Деякі підрозділи російської армії відступали з українських територій неорганізовано і явно в паніці, - британська розвідка
10:37
Ексклюзив
Кривий Ріг
Після ракетних ударів по Кривому Рогу дві громади залишаються без води, загрози підтоплення немає, - голова РВА Ситниченко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV