Швеція надасть Україні 500 млн крон військової допомоги
Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні
Про це 29 серпня повідомила перм'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон.
Після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Магдалена Андерссон оголосила, що Швеція надасть 500 млн крон (46,75 млн доларів США) військової допомоги Україні.
Подробиць військового пакету прем'єр-міністерка не надала, але зазначила, що він буде подібний до попереднього. До нього входили протитанкова зброя, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, доки триває війна", – сказала Андерссон.
Сам Кулеба закликав Швецію надати Україні таку зброю, як-от гаубиці та снаряди.
"Поки триває війна, ми проситимемо більше зброї", – сказав Кулеба.
Військовий пакет допомоги є частиною додаткового пакету допомоги в розмірі 1 млрд крон. Друга половина – це цивільна допомога. До неї входитиме закупівля української пшениці, яка буде передана країнам, які відчувають нестачу продовольства, і сприятиме розвитку економіки України.
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