Швеція надасть Україні 500 млн крон військової допомоги

Про це 29 серпня повідомила перм'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон.

Після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Магдалена Андерссон оголосила, що Швеція надасть 500 млн крон (46,75 млн доларів США) військової допомоги Україні.

Подробиць військового пакету прем'єр-міністерка не надала, але зазначила, що він буде подібний до попереднього. До нього входили протитанкова зброя, засоби індивідуального захисту та обладнання для розмінування.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, доки триває війна", – сказала Андерссон.

Сам Кулеба закликав Швецію надати Україні таку зброю, як-от гаубиці та снаряди.

"Поки триває війна, ми проситимемо більше зброї", – сказав Кулеба.

Військовий пакет допомоги є частиною додаткового пакету допомоги в розмірі 1 млрд крон. Друга половина – це цивільна допомога. До неї входитиме закупівля української пшениці, яка буде передана країнам, які відчувають нестачу продовольства, і сприятиме розвитку економіки України.

11 серпня міністр оборони Швеції заявив, що не виключає можливості виготовлення зброї для України. Також у Швеції планують створити фонд для збору грошей на виготовлення зброї в Україні.

26 серпня США виділили 400 млн на розширення запасів HIMARS.