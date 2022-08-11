Швеція не виключає, що може виробляти зброю для України, - Міноборони

Повідомляє SVT.

Видання повідомляє, що у четвер, 11 серпня, міністри оборони 17 країн зустрілися в Копенгагені під час донорської конференції для України. Однією з країн-учасниць була Швеція. На зустрічі було визначено три основні напрямки довгострокової підтримки. Йшлося про військову підготовку, розмінування та виробництво зброї.

Зазначають, що виробництвом зброї для України можуть займатися у кількох країнах. Перш за все, потрібні артилерійські системи. За словами Гульквіста, Словаччина, Польща та Чехія вже повідомили, що можуть допомогти у виробництві зброї. Швеція також може сприяти виробництву зброї.

"Це не те, що я виключаю, але зараз зарано говорити. Ми залучені в усі три виміри (три напрямки допомоги Україні - ред.) позитивним чином, та зрештою ще належить побачити, як ми це зведемо разом",- сказав він.

Також планується створити фонд, куди країни зможуть вносити гроші на виробництво зброї в Україні. Додають, що раніше Швеція неодноразово надавала зброю Україні. Серед іншого, в країну відправлено тисячі протитанкових снарядів.

Нова зустріч відбудеться у вересні. Потім 26 учасників донорської конференції повинні прийняти більш конкретні рішення щодо трьох напрямків.

7 серпня ми повідомляли, що уряд Швеції направить до Великої Британії військових інструкторів для проведення базового військового вишколу українців.

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