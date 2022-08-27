Про це повідомили сайті Міністерства оборони США.

"Оскільки ми продовжуємо надавати Україні безпекову допомогу, ми працюємо з промисловістю щодо прискорення критично важливої зброї та систем, - зауважив доктор Вільям ЛаПланте, заступник міністра оборони США із закупівель та постачання. - Це передбачає надання фінансування для закупівлі більшої кількості обладнання, розширення виробничих ліній та підтримки найманих робітників та розвитку робочої сили", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, ЛаПланте зазначив, що наразі Пентагон виділив майже 400 млн доларів на поповнення запасів HIMARS, а також планує виділити майже 200 млн доларів на розширення і пришвидшення виробництва.

Укладення контактів очікують цієї осені та на початку наступного року.

24 серпня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на майже $3 млрд.

Також до державного бюджету України 24 серпня надійшло 3 з 4,5 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від США, яку вони обіцяли раніше.

25 серпня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що перші зразки систем NASAMS та IRIS-T надійдуть впродовж найближчих двох місяців.