Допомога Україні: США готуються розширити виробництво високоточних ракет GMLRS до HIMARSів та M270
Сполучені Штати Америки виділили 400 млн доларів на поповнення запасів HIMARS
Про це повідомили сайті Міністерства оборони США.
"Оскільки ми продовжуємо надавати Україні безпекову допомогу, ми працюємо з промисловістю щодо прискорення критично важливої зброї та систем, - зауважив доктор Вільям ЛаПланте, заступник міністра оборони США із закупівель та постачання. - Це передбачає надання фінансування для закупівлі більшої кількості обладнання, розширення виробничих ліній та підтримки найманих робітників та розвитку робочої сили", - йдеться у повідомленні.
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Окрім цього, ЛаПланте зазначив, що наразі Пентагон виділив майже 400 млн доларів на поповнення запасів HIMARS, а також планує виділити майже 200 млн доларів на розширення і пришвидшення виробництва.
Укладення контактів очікують цієї осені та на початку наступного року.
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