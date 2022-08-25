У новому пакеті військової допомоги від США є цікаві зразки озброєння, які спрямовані на посилення ударних можливостей та ППО, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Цей пакет американської військової допомоги є надзвичайно важливим, а також найбільшим. Новий пакет передбачає досить цікаві зразки озброєння, які спрямовані на посилення ударних можливостей, саме боєприпаси до артилерії, і зміцнення ППО. Ми отримаємо шість комплексів NASAMS до двох тих, які були обіцяні раніше, відповідно, вісім комплексів дозволяють прикрити одне невеличке місто від крилатих та балістичних ракет противника, але сподіваюсь, що це перший крок у подальшому збільшенні системи ППО. До речі, у пакеті була значна кількість ракет до систем NASAMS, які можуть знищувати цілі на відстані до 40 км. Думаю, що перші зразки надійдуть впродовж найближчих двох місяців", - прокоментував військовий аналітик.



Сергій Згурець зазначив щодо систем IRIS-T, то вони мають надійти також впродовж двох місяців, враховуючи те, що німецькі IRIS-T потрібно виготовляти, а NASAMS, не виключно, що можна взяти десь з запасів, хоча це теж буде достатньо непросто.



"Крім того, у пакеті військової допомоги є зразок під назвою VAMPIRE, який може бути системою ППО, але малої дальності, тому що вона скерована на знищення ворожих безпілотників. Цей зразок вперше передається Україні. Перелік безпілотних комплексів також є у новому пакеті, які будуть посилювати можливості нашої артилерії, розвідуючи цілі противника та знищуючи їх", - зауважив Згурець.



Військовий експерт додав, що у будь-якому разі чекаємо на подальші пакети військової допомоги, у яких буде наступальне озброєння, танки та бойові броньовані машини, бо без цього ми не можемо проводити наступальні операції для звільнення наших територій.

24 серпня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на майже $3 млрд

Також до державного бюджету України 24 серпня надійшло 3 з 4,5 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від США, яку вони обіцяли раніше