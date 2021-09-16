Швеція розпочне COVID-вакцинацію дітей віком від 12 років

Про це повідомляє The Guardian.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен зазначив, що запровадження вакцинації серед дітей віком від 12 до 15 років повинно допомогти їм запобігти серйозних захворювань.

"Це знижує ризик важких і серйозних захворювань і ризик того, що ви пропустите школу", - сказав він.

Левен додав, що сьогодні в Швеції більше ніж 80% громадян старше 16 років - вакциновані першою дозою. Майже 75% - пройшли повний курс щеплення.

Велика Британія дозволила щепити дітей віком від 12 до 17 років вакциною проти коронавірусу виробництва компанії Moderna.

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