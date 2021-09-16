Швеція розпочне COVID-вакцинацію дітей віком від 12 років
У Швеції цієї осені розпочнуть вакцинацію проти коронавірусу дітей віком від 12 до 15 років
Про це повідомляє The Guardian.
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен зазначив, що запровадження вакцинації серед дітей віком від 12 до 15 років повинно допомогти їм запобігти серйозних захворювань.
"Це знижує ризик важких і серйозних захворювань і ризик того, що ви пропустите школу", - сказав він.
Левен додав, що сьогодні в Швеції більше ніж 80% громадян старше 16 років - вакциновані першою дозою. Майже 75% - пройшли повний курс щеплення.
- Велика Британія дозволила щепити дітей віком від 12 до 17 років вакциною проти коронавірусу виробництва компанії Moderna.
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