Швеція та Фінляндія не вступлять до НАТО в червні, - МЗС Польщі
НАТО не зможе прийняти Фінляндію та Швецію до Альянсу на майбутньому саміті у червні, бо цей процес може тривати кілька місяців
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.
"Коли йдеться про приймання у НАТО нових членів, це набагато довгостроковий процес. Це не так швидко і не так просто. Це займе щонайменше кілька місяців", - сказав він.
При цьому представник МЗС Польщі вважає, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне умови, тому НАТО продовжує вести переговори.
- Нагадаємо, Росія влаштувала ракетну стрільбу біля Фінляндії та Швеції.
- Пізніше у НАТО заявили, що буде проведено засідання через виступи Туреччини проти приймання Швеції та Фінляндії до Альянсу.
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