Швеція та Фінляндія не вступлять до НАТО в червні, - МЗС Польщі

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

"Коли йдеться про приймання у НАТО нових членів, це набагато довгостроковий процес. Це не так швидко і не так просто. Це займе щонайменше кілька місяців", - сказав він.

При цьому представник МЗС Польщі вважає, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне умови, тому НАТО продовжує вести переговори.

Нагадаємо, Росія влаштувала ракетну стрільбу біля Фінляндії та Швеції.

Пізніше у НАТО заявили, що буде проведено засідання через виступи Туреччини проти приймання Швеції та Фінляндії до Альянсу.

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