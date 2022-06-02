НАТО проведе засідання через виступи Туреччини проти прийому Швеції та Фінляндії в Альянс

Про це повідомляє Укрінформ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що упродовж найближчих днів проведе у Брюсселі зустріч високопосадовців зі Швеції, Фінляндії та Туреччини для обговорення опозиції Туреччини до прийому до Альянсу Швеції та Фінляндії", - йдеться у матеріалі.

За словами Столтенберга, він перебуває у тісному контакті із президентом Туреччини, а також очільниками Фінляндії та Швеції.

29 травня впливова турецька газета Hurriyet повідомила, що Анкара очікує від Фінляндії та Швеції кроків у протидії курдам.

Міністр закордонних справ Фінляндії вважає, що розбіжності з Туреччиною щодо вступу до Північноатлантичного альянсу будуть вирішені в найближчі тижні.

13 травня Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії у НАТО через прихисток для курдів. Пізніше президент Ердоган підтвердив, що Туреччина блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb