Росія влаштувала ракетну стрільбу біля Фінляндії та Швеції

Про це повідомили в Міноборони Росії.

Зазначається, що 28 травня фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" з акваторії Баренцового моря виконав стрілянину гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон" по мішені в Баренцовому морі біля Швеції та Фінляндії.

Ракетна стрільба проводилася нібито "в рамках випробувань нових видів озброєння".

Росіяни запевняють, що ракета успішно вразила морську ціль, розташовану за 1000 км.

Нагадаємо, 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів. 15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.

Пізніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

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