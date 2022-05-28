Росія влаштувала ракетну стрільбу біля Фінляндії та Швеції
Фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" виконав "випробувальну стрільбу" у Баренцовому морі неподалік Фінляндії та Швеції
Про це повідомили в Міноборони Росії.
Зазначається, що 28 травня фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" з акваторії Баренцового моря виконав стрілянину гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон" по мішені в Баренцовому морі біля Швеції та Фінляндії.
Ракетна стрільба проводилася нібито "в рамках випробувань нових видів озброєння".
Росіяни запевняють, що ракета успішно вразила морську ціль, розташовану за 1000 км.
- Нагадаємо, 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів. 15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.
-
Пізніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе