Швеція - Україна: склади команд на історичний матч нашої збірної на Євро-2020
Сьогодні, 29 червня, збірна України проведе свій матч в 1/8 фіналу Євро-2020, в суперниках Швеція
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Саме після матчів групи E, де Швеція перемогла Польщу (3:2), а Іспанія розтрощила Словаччину (5:0), Україна гарантувала собі місце в топ-4 кращих збірних, які посіли третє місце в своїй групі. Це дозволить нашій національній команді вперше в історії зіграти в плей-офф Євро.
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зустрінеться зі Швецією, яка тріумфула в групі E. Матч відбудеться сьогодні, 29 червня, у шотландському Глазго.
Якщо Україна виграє у Швеції, то в чвертьфіналі Євро-2020 зустрінеться з переможцем матчу Англія - Німеччина.
Євро-2020
1/8 фіналу
29 червня
Швеція - Україна
Склади на матч Швеція - Україна:
Україна: Бущан, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Зінченко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.
Запасні: Соболь, Малиновський, Марлос, П'ятов, Макаренко, Циганков, Миколенко, Безус, Бесєдін, Трубін, Тимчик, Довбик.
Швеція: Ольсен, Аугустінссон, Даніельсон, Лінделоф, Лустін, Ларссон, Ольссон, Екдаль, Форсберг, Кулушевскі, Ісак.
Запасні: Бенгтсонн, Берг, Каюсте, Клаессон, Крафт, Куайсон, Нордфельдт, Свенссон, Сема, Хеландер, Юнссон, Янссон.
Глазго, стадіон "Гемпден Парк"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на телеканалі "Україна"
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна.
- Нагадаємо, 29 червня колишній тренер "Динамо" Юрій Сьомін, заявив, що у збірної України є все необхідне, аби перемогти Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Букмекери вважають збірну Швеції фаворитом матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу проти України.
- Після цього півзахисник збірної України Руслан Малиновський поділився своїми очікуваннями від матчу зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.
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