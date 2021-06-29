Швеція - Україна: склади команд на історичний матч нашої збірної на Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Саме після матчів групи E, де Швеція перемогла Польщу (3:2), а Іспанія розтрощила Словаччину (5:0), Україна гарантувала собі місце в топ-4 кращих збірних, які посіли третє місце в своїй групі. Це дозволить нашій національній команді вперше в історії зіграти в плей-офф Євро.



В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зустрінеться зі Швецією, яка тріумфула в групі E. Матч відбудеться сьогодні, 29 червня, у шотландському Глазго.



Якщо Україна виграє у Швеції, то в чвертьфіналі Євро-2020 зустрінеться з переможцем матчу Англія - Німеччина.



Євро-2020



1/8 фіналу



29 червня



Швеція - Україна



Склади на матч Швеція - Україна:



Україна: Бущан, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Зінченко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.



Запасні: Соболь, Малиновський, Марлос, П'ятов, Макаренко, Циганков, Миколенко, Безус, Бесєдін, Трубін, Тимчик, Довбик.



Швеція: Ольсен, Аугустінссон, Даніельсон, Лінделоф, Лустін, Ларссон, Ольссон, Екдаль, Форсберг, Кулушевскі, Ісак.



Запасні: Бенгтсонн, Берг, Каюсте, Клаессон, Крафт, Куайсон, Нордфельдт, Свенссон, Сема, Хеландер, Юнссон, Янссон.



Глазго, стадіон "Гемпден Парк"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на телеканалі "Україна"

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Швеція - Україна.

Нагадаємо, 29 червня колишній тренер "Динамо" Юрій Сьомін, заявив, що у збірної України є все необхідне, аби перемогти Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Букмекери вважають збірну Швеції фаворитом матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу проти України.

Після цього півзахисник збірної України Руслан Малиновський поділився своїми очікуваннями від матчу зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

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