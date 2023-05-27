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Швеція все ще сподівається вступити в НАТО до липневого саміту Альянсу, - МЗС

27 травня, 2023 субота
00:18
Світ Швеція - НАТО

Швеція сподівається стати членом Північноатлантичного альянсу до липневого саміту організації, який пройде у Вільнюсі

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром, передає Reuters.

"Не буде жодного плану Б чи чогось подібного. План Б — це план А: це повноправне членство в НАТО і саме для цього я й уряд будемо працювати до Вільнюса", - сказав Більстром.

Виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США з питань Європи Дерек Хоган висловив аналогічне сподівання.

"Ми провели широкі розмови з турецьким урядом щодо чіткого переконання союзників, у тому числі нашого, у тому, що Швеція готова до членства зараз. Ми з нетерпінням чекаємо, що Туреччина та Угорщина ратифікують протоколи про вступ Швеції дуже скоро, до саміту у Вільнюсі", - сказав Хоган.

При цьому він зазначив, що союзники обговорюватимуть це з новою владою Туреччини після другого туру президентських виборів.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у інтерв'ю CNN International заявив, що Туреччина наразі не готова до членства Швеції в НАТО.

Попри це Тобіас Більстром висловив сподівання, що парламент Туреччини почне процес ратифікації.

"Туреччині настав час розпочати процес ратифікації та виконати свою частину угоди", - сказав Більстром.

Туреччина закидає Швеції переховування осіб, яких вважає учасниками терористичних груп, і пояснює цим затримку ратифікації вступу Швеції до НАТО. Угорщина пояснює зволікання з ратифікацією шведської заявки тим, що Швеція критикувала політику угорського уряду щодо демократії та верховенства права.

Швеція і Фінляндія виявили намір вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО 4 квітня 2023 року.

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