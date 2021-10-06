Швеція зупинила COVID-вакцинацію препаратом Moderna людей молодше 30 років через ризик захворювань серця
У Швеції припинили робити щеплення проти COVID-19 мешканцям віком до 30 років вакциною Moderna через ризик побічних ефектів
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на АР.
В Управлінні охорони здоров'я заявили, що причина рішення - "ознаки підвищеного ризику побічних ефектів, таких як запалення серцевого м'яза або перикарда".
Там додали, що ризик дуже невеликий.
Застосування вакцини компанії Moderna було дозволено в 27 країнах Європейського Союзу в січні, а також у Великій Британії, Канаді та США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.3Продаж 30.7
- Актуальне
- Важливе