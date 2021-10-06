Швеція зупинила COVID-вакцинацію препаратом Moderna людей молодше 30 років через ризик захворювань серця

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на АР.

В Управлінні охорони здоров'я заявили, що причина рішення - "ознаки підвищеного ризику побічних ефектів, таких як запалення серцевого м'яза або перикарда".

Там додали, що ризик дуже невеликий.

Застосування вакцини компанії Moderna було дозволено в 27 країнах Європейського Союзу в січні, а також у Великій Британії, Канаді та США.