Швейцарія - Іспанія: де та коли дивитись матч Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У 1/8 фіналу Швейцарія в драматичному матчі перемогла Францію у серії пенальті, а Іспанія виграла в Хорватії у додатковому часі.



Переможець сьогоднішнього матчу у півфіналі зустрінеться зі збірною, яка виграє у зустрічі Бельгія - Італія.



Євро-2020



Чвертьфінал



2 липня



Швейцарія - Іспанія



Санкт-Петербург, стадіон "Газпром-Арена"



Початок о 19:00



Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"





У вівторок, 29 червня, збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу

Нагадаємо, 29 червня у іншому матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Англії перемогла Німеччину - 2:0.

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