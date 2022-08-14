Швейцарія може приєднатися до плану ЄС зі скорочення використання газу, - Reuters

Про це повідомляють в Reuters з посиланням на заяву 95-ї президентки Швейцарії та членкині член Федеральної ради Швейцарії Симонетти Соммаруги.

"Ситуація серйозна", - сказала Соммаруга, додавши, що заклик швейцарської комісії з електропостачання до домогосподарств запастися свічками на випадок відключення електроенергії цієї зими став "тривожним дзвінком для всіх".

Наприкінці червня швейцарський уряд виклав плани щодо усунення можливого браку природного газу цієї зими та заявив, що може вдатися до нормування, якщо інші заходи виявляться недостатніми.

Швейцарія, яка не має виходу до моря, отримує газ через сусідні країни ЄС, і газ становить близько 15% її загального споживання енергії.

За даними уряду, близько 42% газу використовується для опалення житлових приміщень, а решта – у промисловості, сфері послуг та транспорті.

На запитання, чи має Швейцарія дотримуватися угоди ЄС, яка вимагає від усіх країн блоку добровільно скоротити споживання газу на 15% цієї зими, Соммаруга відповіла, що "це має сенс" і Федеральна рада ухвалить рішення.

Вона також сказала, що уряд розпочне кампанію у цьому напрямку найближчими тижнями й що вона наполягатиме на зменшенні опалення у громадських будівлях.

5 серпня Рада ЄС ухвалила план скорочення попиту на газ на 15% цієї зими. Таке рішення прийняли, щоб підготуватися до можливих збоїв у постачанні газу з Росії, яка постійно використовує енергоносії як зброю.

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