Швейцарія офіційно долучилася до європейського проєкту "Небесний щит"

Про це повідомили в уряді Швейцарії.

На зустрічі 6 липня представники трьох країн обмінялися думками щодо впливу наслідків війни в Україні на безпеку в Європі та можливостей підтримки України. Також обговорювався військовий внесок трьох країн у сприяння миру та стабільності на Західних Балканах та в Африці.

Зустріч також була спрямована на зміцнення співпраці у сфері безпеки між трьома країнами. З цією метою було підписано декларації про наміри міжнародної співпраці.

"В інтересах Швейцарії більш послідовно, ніж раніше, узгодити свою політику безпеки та оборони з міжнародним співробітництвом і розширити свій внесок", - повідомили у федеральній раді Швейцарії.

Що відомо про проєкт "Небесний щит"

Проєкт було засновано Німеччиною у 2022 році. Тодішня федеральна міністерка оборони Крістін Ламбрехт разом із колегами підписала декларацію про Європейську ініціативу "Небесний щит" на полях зустрічі НАТО в Брюсселі.

До проєкту, крім Німеччини, було залучено ще 14 країн. Зокрема йдеться про Британію, Словаччину, Норвегію, Латвію, Угорщину, Болгарію, Бельгію, Чехію, Фінляндію, Литву, Нідерланди, Румунію та Словенію. Представники цих країн були присутні на церемонії підписання декларації "Небесного щита".

У грудні 2022 року канцлер ФРН Олаф Шольц висловив сподівання, що "Небесний щит" над Європою буде створено протягом п'яти років. За його словами, проєкт став особливо актуальним після початку повномасштабної війни РФ проти України.

4 липня Швейцарія, відома своєю нейтральною позицією, заявила про намір долучитись до проєкту.