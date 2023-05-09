Швейцарія проводить одні з найбільших військових навчань за останні 30 років, - Reuters
У Швейцарії відбулися одні з наймасштабніших військових навчань за останні 30 років
Про це інформує видання Reuters
Під час військових навчань, швейцарські військові відбивали атаку вигаданого ворога. Всього в навчаннях взяли участь чотири тисячі військовослужбовців, які тренувалися в чотирьох штатах протягом дев'яти днів.
Навчання відбуваються в той час, коли роль України в європейській обороні знаходиться в центрі уваги. Повідомляється, що навчання LUX 23, заплановані на 2021 рік, не проводилися у відповідь на вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. Проте швейцарські військові заявили, що військова інтервенція РФ до України зробили ці навчання ще більш актуальними.
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