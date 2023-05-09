Про це інформує видання Reuters

Під час військових навчань, швейцарські військові відбивали атаку вигаданого ворога. Всього в навчаннях взяли участь чотири тисячі військовослужбовців, які тренувалися в чотирьох штатах протягом дев'яти днів.

Навчання відбуваються в той час, коли роль України в європейській обороні знаходиться в центрі уваги. Повідомляється, що навчання LUX 23, заплановані на 2021 рік, не проводилися у відповідь на вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року. Проте швейцарські військові заявили, що військова інтервенція РФ до України зробили ці навчання ще більш актуальними.