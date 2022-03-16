Швейцарія розширює санкції проти російських підприємців

Про це йдеться у офіційному прес-релізі Федеральної ради Швейцарії.



Федеральний радник Гай Пармелін, голова Федерального департаменту економіки, освіти та досліджень (EAER) сьогодні схвалив санкції на понад 200 фізичних і юридичних осіб у зв'язку з серйозними порушеннями міжнародного права Росією в Україні.

Санкційний список Швейцарії тепер повністю відповідає списку ЄС.



Відповідно до нового впровадження, ще 197 осіб тепер підпадають під фінансові санкції та обмеження на поїздки, а ще 9 осіб підпадають під фінансові санкції. Серед цих осіб є ще олігархи та відомі бізнесмени.



Зокрема, активи в Швейцарії, що належать цим особам, мають бути заморожені та повідомлені в Державний секретаріат з економічних питань (SECO).

Поправка набуває чинності опівдні 16 березня.



"Вносячи цю поправку, Швейцарія прийняла останні зміни ЄС щодо фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, опубліковані Європейською радою 15 березня. Тепер список санкцій Швейцарії повністю відповідає списку ЄС", - повідомили Федеральна рада Швейцарії.

Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення збільшити гуманітарну допомогу Україні на понад $85 млн.