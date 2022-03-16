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Швейцарія розширює санкції проти російських підприємців

16 березня, 2022 середа
13:46
Світ Швейцарія

Швейцарія приймає додаткові санкції Європейського Союзу проти російських фізичних і юридичних осіб

Про це йдеться у офіційному прес-релізі Федеральної ради Швейцарії. 

Федеральний радник Гай Пармелін, голова Федерального департаменту економіки, освіти та досліджень (EAER) сьогодні схвалив санкції на понад 200 фізичних і юридичних осіб у зв'язку з серйозними порушеннями міжнародного права Росією в Україні.
Санкційний список Швейцарії тепер повністю відповідає списку ЄС.

Відповідно до нового впровадження, ще 197 осіб тепер підпадають під фінансові санкції та обмеження на поїздки, а ще 9 осіб підпадають під фінансові санкції. Серед цих осіб є ще олігархи та відомі бізнесмени.

Зокрема, активи в Швейцарії, що належать цим особам, мають бути заморожені та повідомлені в Державний секретаріат з економічних питань (SECO).
Поправка набуває чинності опівдні 16 березня.

"Вносячи цю поправку, Швейцарія прийняла останні зміни ЄС щодо фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, опубліковані Європейською радою 15 березня. Тепер список санкцій Швейцарії повністю відповідає списку ЄС", - повідомили Федеральна рада Швейцарії.

  • Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення збільшити гуманітарну допомогу Україні на понад $85 млн.

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