Швейцарія виділить понад $85 млн на гуманітарну допомогу Україні, частина з них - піде біженцям у сусідніх країнах
Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення збільшити гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам регіону до 80 млн франків (понад $85 млн)
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Федеральна рада ухвалила рішення збільшити гуманітарну допомогу Україні до 80 млн швейцарських франків.
"Цим внеском Швейцарія висловлює свою солідарність із народом України у скрутну хвилину", - йдеться у повідомленні на сайті федеральної ради.
25% зсуми піде на допомогу українським біженцям у сусідніх країнах.
Кошти підуть на користь Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, агентства ООН, міжнародних та місцевих неурядових організацій і проєктів, які реалізує Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (SDC) в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.93
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе