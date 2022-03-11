Швейцарія виділить понад $85 млн на гуманітарну допомогу Україні, частина з них - піде біженцям у сусідніх країнах

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Федеральна рада ухвалила рішення збільшити гуманітарну допомогу Україні до 80 млн швейцарських франків.



"Цим внеском Швейцарія висловлює свою солідарність із народом України у скрутну хвилину", - йдеться у повідомленні на сайті федеральної ради.

25% зсуми піде на допомогу українським біженцям у сусідніх країнах.



Кошти підуть на користь Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, агентства ООН, міжнародних та місцевих неурядових організацій і проєктів, які реалізує Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (SDC) в Україні.