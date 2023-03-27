Швейцарський нейтралітет не має блокувати реекспорт зброї до України, - Венедіктова

Про це пише Reuters.

"Я поважаю нейтралітет Швейцарії, оскільки він є опорою держави. Але я кожного дня наголошую, що нейтралітет і реекспорт — це два абсолютно різні терміни", - сказала Венедіктова.

Вона наголосила, що Україна не просить зброю напряму, а лише хоче, аби Швейцарія не блокувала реекспорт з інших країн.

"Ми не просимо: "дайте свою зброю нам напряму". Ми просто просимо не блокувати реекспорт... не сприяти цьому злочину агресії", заявила пані посол.

Зазначається, що цього місяця уряд Швейцарії заявив, що не змінить свою давню політику заборони будь-якій країні, яка купує швейцарську зброю, надсилати її сторонам конфлікту. Швейцарія вже відхилила запити Німеччини, Данії та Іспанії щодо реекспорту військової техніки в Україну.

"Нам потрібна ця зброя та боєприпаси якомога швидше. Це питання виживання нашого народу, нашої нації, нашої держави", - підкреслила Венедіктова.