Швейцарці на референдумі підтримали легалізацію одностатевих шлюбів

Про це повідомляє Reuters.

За попередніми даними, легалізацію в країні одностатевих шлюбів і права на усиновлення дітей для таких пар підтримали 64% виборців. Остаточний результат буде опублікований пізніше сьогодні, 26 вересня.

Одностатевим парам дозволять одружуватися і всиновлювати дітей. Одруженим лесбійських парам також буде дозволено заводити дітей за допомогою донорської сперми.