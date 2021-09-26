Швейцарці на референдумі підтримали легалізацію одностатевих шлюбів
У Швейцарії 64% учасників референдуму підтримали легалізацію одностатевих шлюбів
Про це повідомляє Reuters.
За попередніми даними, легалізацію в країні одностатевих шлюбів і права на усиновлення дітей для таких пар підтримали 64% виборців. Остаточний результат буде опублікований пізніше сьогодні, 26 вересня.
Одностатевим парам дозволять одружуватися і всиновлювати дітей. Одруженим лесбійських парам також буде дозволено заводити дітей за допомогою донорської сперми.
- Нагадаємо, 11 липня Верховний суд Ізраїлю визнав незаконною заборону для одностатевих пар ставати батьками за допомогою сурогатного материнства.
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