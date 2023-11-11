Швидкість танення льодовиків у Гренландії за останні 20 років збільшилась у 5 разів. У чому причина

Про це пише Reuters, посилаючись на слова вчених з Копенгагенського університету.

Танення гренландських льодовиків викликає у них занепокоєння, оскільки вода, яку в собі містить древній льодовиковий щит, може підняти рівень моря щонайменше на 6 метрів, якщо він повністю розтане.

"Існує дуже чітка кореляція між температурою, яку ми відчуваємо на планеті, і змінами, які ми спостерігаємо в тому, як швидко тануть льодовики", - заявив доцент кафедри геонаук та управління природними ресурсами Копенгагенського університету Андерс Анкер Бйорк.

Вчені прийшли до такого висновку після того, як вивчили розвиток льодовиків за 130 років за допомогою супутникових знімків і 200 тисяч старих фотографій. Відтак за останні 20 років льодовики щорічно втрачають в середньому 25 метрів щороку, порівняно з 5-6 метрами у минулому.

Вказано, що дослідження льодовиків у Гренландії часто використовують для прогнозування впливу кліматичних змін на льодовиковий покрив усього острову.