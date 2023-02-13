Про це повідомили на сайті президента Польщі.

Українські військові разом із польськими, канадськими та норвезькими інструкторами опановують танки Leopard 2 на танковому полігоні у Свєнтошуві, що на південному заході Польщі. Під час зустрічі з ними, Дуді представили навчальну базу, окремі елементи навчального процесу бронетанкових військ та процес підготовки українських танкістів.

"Як швидко українські воїни засвоюють знання, як керувати такими набагато сучаснішими засобами, як танки "Леопард", - сказав Дуда.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">???????????????????? Prezydent <a href="https://twitter.com/AndrzejDuda?ref_src=twsrc%5Etfw">@AndrzejDuda</a> z ukraińskimi żołnierzami. <a href="https://t.co/cRKcZz2um7">pic.twitter.com/cRKcZz2um7</a></p>— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) <a href="https://twitter.com/prezydentpl/status/1625150126850297856?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Він додав, що українські воїни також вчаться користуватися й іншою польською технікою. Мовиться зокрема про зенітні установки Piorun та гаубиці Krab.

"Наші сусіди також захищають нас від російського ворога, тому ми їм допомагаємо, постачаючи сучасне обладнання та навчаючись ним користуватися", - наголосив президент Польщі.

Дуда зазначив, що Польща здійснює союзницьку діяльність не лише за допомогою забезпечення українців зброєю та гуманітарною допомогою. Він наголосив, що навчання українських військових допоможе їм краще захищати Україну на західній техніці.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Realizujemy działania sojusznicze nie tylko poprzez przekazywanie Ukraińcom uzbrojenia, niesienie pomocy humanitarnej, ale też poprzez szkolenie ukraińskich żołnierzy w tym, by mogli lepiej bronić swojej ojczyzny przy użyciu sprzętu zachodniego - Prezydent <a href="https://twitter.com/AndrzejDuda?ref_src=twsrc%5Etfw">@AndrzejDuda</a>. <a href="https://t.co/VJAzhXziE0">pic.twitter.com/VJAzhXziE0</a></p>— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) <a href="https://twitter.com/prezydentpl/status/1625162234362994689?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Prezydent <a href="https://twitter.com/AndrzejDuda?ref_src=twsrc%5Etfw">@AndrzejDuda</a> obserwuje pokaz szkoleń ukraińskich załóg czołgowych. <a href="https://t.co/4OUDdFFtel">pic.twitter.com/4OUDdFFtel</a></p>— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) <a href="https://twitter.com/prezydentpl/status/1625137255185539072?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>