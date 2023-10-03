Сигнал сильної підтримки: у Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні

Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін-Жан П’єр, пише "Європейська правда".

"Скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу незмінну підтримку хороброго народу України", – зазначила вона.

Представниця Білого дому наголосила, що цей пакет допомоги "стане сигналом" того, що США продовжує підтримувати Україну. Вона додала, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована допомагати Києву стільки, скільки потрібно.

Жан-П’єр зауважила, що США зібрали коаліцію з понад 50 країн для підтримки України, ще понад 140 країн засудили російську агресію.

"Україну підтримує дуже сильна коаліція. І якщо Путін думає, що він нас пересидить, то він помиляється", – наголосила вона.