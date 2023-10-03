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Сигнал сильної підтримки: у Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні

3 жовтня, 2023 вiвторок
06:01
Війна з Росією Зеленський та Байден. Білий дім, 22 грудня 2022 року

У Білому домі оголосили, що США готують новий пакет допомоги для України, який буде відправлений найближчим часом

Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін-Жан П’єр, пише "Європейська правда".

"Скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу незмінну підтримку хороброго народу України", – зазначила вона.

Представниця Білого дому наголосила, що цей пакет допомоги "стане сигналом" того, що США продовжує підтримувати Україну. Вона додала, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована допомагати Києву стільки, скільки потрібно.

Жан-П’єр зауважила, що США зібрали коаліцію з понад 50 країн для підтримки України, ще понад 140 країн засудили російську агресію.

"Україну підтримує дуже сильна коаліція. І якщо Путін думає, що він нас пересидить, то він помиляється", – наголосила вона.

  • 6 вересня США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги Україні – цього разу в нього увійдуть зокрема боєприпаси зі збідненим ураном.
  • Також держсекретар Ентоні Блінкен в Києві оголосив, що США виділили для допомоги Україні понад $1 млрд.
  • Цього ж дня США оголосили ще два пакети військової допомоги, у яких закладено, зокрема, посилення ППО, броньовики та снаряди.

США
допомога Україні
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