Силам оборони для контрнаступу потрібно ще 25 тис. бійців, - Данілов
Для контрнаступу і повного звільнення тимчасово окупованих Росією територій на півдні та сході ЗСУ необхідно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 осіб
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю газеті Financial Times, передає Liga.net.
За його оцінками, Україна за допомогою нових підрозділів зможе повернути всі захоплені території.
"У питанні формування бригад йдеться про сотні ракетних та артилерійських установок, літаків і танків, а також тисячі безпілотників", - повідомив журналістам співрозмовник у владі.
Данілов заявив, що військова допомога Україні змогла зламати плани на першому етапі війни. Він додав, що американські РСЗВ постачаються з обмеженим боєзапасом і не можуть стріляти на 300 км, як хоче Україна, щоб зруйнувати ланцюги постачання Росії.
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