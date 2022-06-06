Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю газеті Financial Times, передає Liga.net.

За його оцінками, Україна за допомогою нових підрозділів зможе повернути всі захоплені території.

"У питанні формування бригад йдеться про сотні ракетних та артилерійських установок, літаків і танків, а також тисячі безпілотників", - повідомив журналістам співрозмовник у владі.

Данілов заявив, що військова допомога Україні змогла зламати плани на першому етапі війни. Він додав, що американські РСЗВ постачаються з обмеженим боєзапасом і не можуть стріляти на 300 км, як хоче Україна, щоб зруйнувати ланцюги постачання Росії.