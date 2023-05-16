Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в Бахмуті та відрізати основні шляхи постачання боєприпасів окупантам, - Федоренко

Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко в етері "Еспресо".

"У надзвичайно жорстких боях, які є в ці хвилини, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію в самому місті та в деяких місцях покращити своє положення, тобто вибити противника із займаних позицій. І, що дуже важливо, на підступах до міста вдалося розтиснути лещата, повністю зруйнувавши наміри противника, одрізати основні шляхи сполучення й постачання до самого міста боєприпасів, резервів живої сили, всього, що необхідно для оборони", - сказав він.

Федоренко додав, що ініціатива на деяких напрямках перейшла на бік сил оборони, проте тривають надзвичайно жорстокі бої. Причиною є те, що ворог кидає на Бахмутський напрямок весь доступний ударно-штурмовий потенціал: живу силу, техніку, артилерійські засоби, боєприпаси. Ударно-штурмові дії, за словами командира, почалися на тих ділянках фронту, де упродовж тижня-двох була тиша.

"Чому так відбувається? Тому що противник поставив чітку задачу: хто не проводить ударно-штурмові дії, не намагається покращити своє положення, той відразу відправляється на Бахмут. А місто Бахмут окупант боїться з надзвичайною силою, туди не хоче потрапляти майже ніхто", - зазначив Федоренко.

Він наголосив, що противник хоч і здійснює ударно-штурмові дії на своїх смугах, проте успіху не має. Силам оборони вдається ліквідувати ці групи та їхню техніку.

"Але коли я це кажу, варто розуміти, ще раз наголошую, що це все дається надзвичайно складною роботою і дуже високою ціною, щоб не складалася хибна думка, що у нас все добре, все контрольовано на сто відсотків і що ніяка допомога силам оборони не потрібна. Це не так, друзі. Тільки разом ми зможемо забезпечити надійний результат", - наголосив Федоренко.