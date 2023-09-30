Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки під Бахмутом, - ISW
29 вересня українські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута і просунулися в районі Кліщіївки
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили захопили висоту біля Кліщіївки у невстановлену дату. Військові блогери РФ заявляють, що тривають запеклі бої поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
29 вересня російські війська продовжували обмежені контратаки в районі Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів. Український ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаку росіян поблизу Кліщіївки.
Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ безуспішно контратакували поблизу Андріївки, Кліщіївки та Григорівки. Інший розповідав, що російські сили перегрупувалися поблизу Кліщіївки та планують відбити населений пункт, але ці сили, ймовірно, наразі не мають необхідних для цього бойових можливостей.
- 15 вересня українські війська взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка на південь від Бахмута.
- 24 вересня речник Східного напрямку Ілля Євлаш повідомив, що ЗСУ узяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка, яку окупанти використовують для логістики. Пізніше пресофіцер артбригади розповів, як противник змінив логістику на Бахмутському напрямку.
- Напередодні у пресслужбі Східного угруповання військ заявили, що ворог кидає усі сили, аби відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки.
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