Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки під Бахмутом, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили захопили висоту біля Кліщіївки у невстановлену дату. Військові блогери РФ заявляють, що тривають запеклі бої поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

29 вересня російські війська продовжували обмежені контратаки в районі Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів. Український ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаку росіян поблизу Кліщіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ безуспішно контратакували поблизу Андріївки, Кліщіївки та Григорівки. Інший розповідав, що російські сили перегрупувалися поблизу Кліщіївки та планують відбити населений пункт, але ці сили, ймовірно, наразі не мають необхідних для цього бойових можливостей.