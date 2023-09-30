Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки під Бахмутом, - ISW

Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки під Бахмутом, - ISW

30 вересня, 2023 субота
05:44
Війна з Росією

29 вересня українські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута і просунулися в районі Кліщіївки

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили захопили висоту біля Кліщіївки у невстановлену дату. Військові блогери РФ заявляють, що тривають запеклі бої поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

29 вересня російські війська продовжували обмежені контратаки в районі Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів. Український ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаку росіян поблизу Кліщіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ безуспішно контратакували поблизу Андріївки, Кліщіївки та Григорівки. Інший розповідав, що російські сили перегрупувалися поблизу Кліщіївки та планують відбити населений пункт, але ці сили, ймовірно, наразі не мають необхідних для цього бойових можливостей.

  • 15 вересня українські війська взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка на південь від Бахмута.
  • 24 вересня речник Східного напрямку Ілля Євлаш повідомив, що ЗСУ узяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка, яку окупанти використовують для логістики. Пізніше пресофіцер артбригади розповів, як противник змінив логістику на Бахмутському напрямку.
  • Напередодні у пресслужбі Східного угруповання військ заявили, що ворог кидає усі сили, аби відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Бахмут
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
29 вересня, 2023 п'ятниця
В Україну йде холодний атмосферний фронт: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
Панда
29 вересня, 2023 п'ятниця
Китай забирає усіх своїх панд з американських зоопарків, - Bloomberg
знищені окупанти
29 вересня, 2023 п'ятниця
Засіб ППО, 8 танків та 340 окупантів: що втратила російська армія за добу війни в Україні
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
30 вересня
07:29
ФСБ
ФСБ підтримує розширення можливостей стеження за населенням РФ в інтернеті, – ISW
07:10
окупанти Маріуполь
Кліщіївка, Роботине і Вербове: росіяни намагаються відновити втрачені позиції на фронті, - Генштаб ЗСУ
06:54
У Південній Кореї злива
У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через сильні зливи та повені
06:37
Оновлено
війна з Росією, вибух, Росія
У Брянській області РФ пролунали вибухи, а Бєлгород нібито атакували з РСЗВ "Ураган"
06:25
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Білий дім пильнує, щоб РФ не могла продавати нафту вище цінової стелі, - Кірбі
04:48
Снаряди 155-мм
Уже сім країн замовили боєприпаси за новою схемою закупівель ЄС, - Reuters
04:20
путін
У Росії на 20% збільшать витрати на утримання Путіна
03:52
Олаф Шольц
У Німеччині відбувся перший саміт з лідерами країн Центральної Азії: що відомо
03:24
Вірменія
Вірменія позивається проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН
02:56
Фінляндія, допомога Україні, Руслан Стефанчук
Очільник парламенту Фінляндії отримав орден Ярослава Мудрого
02:29
Наживо
повітряна тривога
Російські "шахеди" атакували південь та центр України: є влучання на Вінничині
01:58
Оновлено
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали майже 100 тис. переселенців. Єреван обіцяє компенсацію та житло
01:31
Анатолій Трубін
Трубін провів "сухий" матч у принциповому протистоянні з "Порту"
01:06
Ільхам Алієв
"Неважко здогадатися, де ми могли зупинитися": Алієв заявив про визнання цілісності Вірменії та кінець сепаратизму в Азербайджані
00:56
Інфляція в зоні євро стала найнижчою з 2021 року
00:28
Болгарія
Мінфін Болгарії: РФ намагається зірвати перехід на євро
00:11
Росія продовжує продукувати фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 вересня
2023, п'ятниця
29 вересня
23:57
Крим
У Держдумі заявили, що "Вірменія перестане існувати", політик з Єревану назвав Крим вірменським
23:18
Тупак Шакур
Через понад 25 років прокуратура Лас-Вегаса відновила справу про вбивство репера Тупака Шакура
22:51
Ексклюзив
знищені окупанти
Експерт з питань безпеки: ідеологія "руського миру" вивітриться після приходу ЗСУ на окуповані території
22:37
Азербайджанські війська
Карабах: Азербайджан затримує високопосадовців армії "НКР", на черзі - політики, - ЗМІ
22:32
генерал Марк Міллі
Генерал США Марк Міллі офіційно передав свої повноваження наступнику генералу Чарльзу Брауну
22:30
Олександр Усик
Усик зробив першу заяву після оголошення про бій з Ф'юрі
21:57
Ексклюзив
Віктор Орбан
Нардепка Федина: Орбан є своєрідним Жириновським в ЄС, але на нього можна впливати
21:55
Катаріна Матернова
Українці віддають життя, щоб створити некорумповану державу, - посолка ЄС
21:52
штучний інтелект
Російська нейромережа державного Сбєрбанку відмовилась відповідати, якій країні належить Донецьк
21:51
насіння соняшника
Болгарія заборонила ввезення соняшника з України до кінця листопада
21:46
Вимагав гроші за рішення: на Одещині очільника райсуду викрили на хабарі у майже 50 тис. грн
21:25
Дробович прокоментував реакцію МЗС України на скандал із ветераном дивізії СС "Галичина"
21:18
OTP Bank
Міжнародні спонсори війни: НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank та 5 грецьких компаній-перевізників. У чому причина
21:03
Андрій Наумов
У Сербії суд на рік засудив ексгенерала СБУ Наумова, - ЗМІ
20:25
Ексклюзив
Прапор США
В Сенаті зберігається більшість прихильників підтримки України, - експерт-міжнародник Дубовик
20:23
Аналітика
Сергій Згурець, Василь Зима, телеведучі
Темпи просування ЗСУ - не основний показник контрнаступу. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:20
Катаріна Матернова
Посолка ЄС Матернова спрогнозувала терміни вступу України в союз і назвала передумови
20:10
Огляд
Бути кращим за себе: що подивитися на вихідних
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 583-го дня війни: окупанти збили власний Су-35 під Токмаком, невідома ДРГ зайшла у Брянську область
19:41
Володимир Зеленський
Зеленський про розстріли в Бабиному Яру: "Ніколи знову!" для нас не порожні слова, важливо пам'ятати про ці жертви
19:39
Норвегія
Норвегія закриває кордон для автівок з російськими номерами
19:29
фейк
Роспропаганда поширила фейк про нібито здачу українських воїнів у полон, Стратком спростував
19:24
Ексклюзив
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
"МАГАТЕ не зможе гарантувати безпеку на ЗАЕС": експерт з атомної енергетики Литвинський назвав потребу станції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV