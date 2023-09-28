Ворог кидає усі сили, аби відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, - пресслужба Східного угруповання військ

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в етері телеканалу "Еспресо".

Оскільки південний фланг окупаційні війська були вимушені втратити та відступити, зараз вони намагаються відбити ці положення, активно застосовуючи свою авіацію, каже Євлаш.



"На північному фланзі ворог контратакує аби не допустити там прориву ЗСУ, оскільки це призведе до неприємної оперативної обстановки для противника. Окупанти 4 рази використовували тактичну та армійську авіацію, 527 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Проте українські військові виявляють ворожі артилерійські розрахунки і дуже ефективно наносять по них вогневе ураження. Так, ЗСУ знищили ворожу артилерійську 120-мм установку "Нона", яка використовується переважно десантними підрозділами, Мста-Б, один "Піон" тощо", - зазначив Ілля Євлаш.

За його словами, ЗСУ щодня знищують артилерію РФ. З такими темпами це призведе до паритету і можна буде говорити про домінування точного артилерійського західного озброєння ЗСУ над зброєю окупантів.