Ворог кидає усі сили, аби відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, - пресслужба Східного угруповання військ
Ворог інтенсифікував свої намагання відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки і Андріївки. Окупанти намагаються кидати свої сили та резерви на цей напрямок, аби відновити втрачені положення
Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в етері телеканалу "Еспресо".
Оскільки південний фланг окупаційні війська були вимушені втратити та відступити, зараз вони намагаються відбити ці положення, активно застосовуючи свою авіацію, каже Євлаш.
"На північному фланзі ворог контратакує аби не допустити там прориву ЗСУ, оскільки це призведе до неприємної оперативної обстановки для противника. Окупанти 4 рази використовували тактичну та армійську авіацію, 527 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Проте українські військові виявляють ворожі артилерійські розрахунки і дуже ефективно наносять по них вогневе ураження. Так, ЗСУ знищили ворожу артилерійську 120-мм установку "Нона", яка використовується переважно десантними підрозділами, Мста-Б, один "Піон" тощо", - зазначив Ілля Євлаш.
За його словами, ЗСУ щодня знищують артилерію РФ. З такими темпами це призведе до паритету і можна буде говорити про домінування точного артилерійського західного озброєння ЗСУ над зброєю окупантів.
- 15 вересня українські війська взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка на південь від Бахмута.
- 18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиціїбригад та батальйонів, які звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку.
- 24 вересня речник Східного напрямку Ілля Євлаш повідомив, що ЗСУ узяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка, яку окупанти використовують для логістики.
- Пізніше пресофіцер артбригади розповів, як противник змінив логістику на Бахмутському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.14
- EUR Купівля 39.78Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе