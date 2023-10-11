Сили оборони покращили тактичне положення західніше Роботиного, - Тарнавський

Про це він написав у телеграм.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку - покращили тактичне положення західніше Роботиного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що воїни ОСУВ "Таврія" за добу знищили майже 100 одиниць ворожої техніки, серед якої літак Су-25 та БМПТ "Термінатор".

Бойова робота триває. Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу угруповання військ "Таврія" протягом доби виконали 1777 вогневих завдань, знищили ще 750 окупантів і 98 одиниць військової техніки росіян.

Зокрема, йдеться про 18 танків, 59 ББМ, 5 артилерійських систем, одну РСЗВ, літак Су-25, 8 БпЛА, 2 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога.