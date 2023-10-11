Сили оборони покращили тактичне положення західніше Роботиного, - Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський прозвітував, що українські військові покращили тактичне положення західніше Роботиного на Запорізькому напрямку
Про це він написав у телеграм.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку - покращили тактичне положення західніше Роботиного", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що воїни ОСУВ "Таврія" за добу знищили майже 100 одиниць ворожої техніки, серед якої літак Су-25 та БМПТ "Термінатор".
Бойова робота триває. Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу угруповання військ "Таврія" протягом доби виконали 1777 вогневих завдань, знищили ще 750 окупантів і 98 одиниць військової техніки росіян.
Зокрема, йдеться про 18 танків, 59 ББМ, 5 артилерійських систем, одну РСЗВ, літак Су-25, 8 БпЛА, 2 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога.
- Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ у середу, 11 жовтня, прозвітували про те, що наші захисники стримують ворога в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області. А в районі Авдіївки Сили оборони відбили всі атаки росіян та не втратили свої позиції.
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