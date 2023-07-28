Сили оборони системно вибивають ворога на Таврійському напрямку, - Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про успіхи Сил оборони
Про це Тарнавський повідомив у telegram.
"На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх", - написав Тарнавський.
Він нагадав, що українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині і закріплюються на досягнутих рубежах.
"Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 666 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1510 вогневих завдання", - зазначив Тарнавський.
Він додав, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 19 одиниць військової техніки противника - 2 танки, 4 ББМ, гармата Д-20, БПЛА Supercam, Zala та "Еленор", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка.
Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога.
- 27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.
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