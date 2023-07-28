Про це Тарнавський повідомив у telegram.

"На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх", - написав Тарнавський.

Він нагадав, що українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині і закріплюються на досягнутих рубежах.

"Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 666 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1510 вогневих завдання", - зазначив Тарнавський.

Він додав, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 19 одиниць військової техніки противника - 2 танки, 4 ББМ, гармата Д-20, БПЛА Supercam, Zala та "Еленор", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка.

Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога.