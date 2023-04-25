"Сили оборони України стають сильнішими, але зброя потрібна швидше": на Ставці підбивали підсумки Рамштайну
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Про це повідомляє Telegram-канал глави держави.
"Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, на засіданні підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".
"Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців", - наголосив президент.
Він зауважив, що також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.
- Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками 11-ої зустрічі Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" запевнив, що у наступні місяці продовжиться збільшення військової потужності України.
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