"Сили оборони України стають сильнішими, але зброя потрібна швидше": на Ставці підбивали підсумки Рамштайну

Про це повідомляє Telegram-канал глави держави.

"Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, зокрема на найскладніших напрямках. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Кожен із напрямків оборони України є важливим. Не маємо права, щоб Україна мала слабкі місця", - йдеться в повідомленні.



За словами Зеленського, на засіданні підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Україна та її сили оборони безупинно стають сильнішими. Але маємо прискорювати темпи постачання зброї, адже кожен день затримки – це життя наших бійців", - наголосив президент.



Він зауважив, що також обговорили перебіг комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.