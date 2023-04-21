Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.

"Рік тому ми вперше провели зустріч Контактної групи з оборони України, нашою ціллю було покращити координацію щодо допомоги Україні, яка мала на меті стримати та дати відсіч агресії з боку Росії. За останній рік ці зустрічі стали неординарним порядком спільних дій і ми разом боремося за свободу та суверенітет. Після цього року ми можемо робити висновки - нам вдалося сформувати потужне партнерство", - сказав міністр оборони США.

Ллойд Остін зауважив, що за результатами роботи Контактної групи "Рамштайн" Україні надавалося те, що вона просила, та те, що ми могли надати, зокрема системи ППО, HIMARS та іншу важку артилерію.

"Наші колективні зусилля кардинально змінили ситуацію на полі битви. Контактна група надала більше ніж 232 танки, понад 1000 бронемашин та іншу техніку для механізованих бригад. У наступні місяці ми продовжимо збільшувати військову потужність України, а також ми будемо готувати подальші тренінги для українських військових. Я впевнений, що обладнання, яке у наступному місяці надійде до України, надасть ЗСУ перевагу на полі бою. Зараз ми говоримо про координацію роботи понад 50 країн, які об'єднані заради України. Також ми розуміємо, які мають бути процеси для безперебійної логістики та обслуговування техніки, що надходить з різних країн. Також ми говорили, яким чином можна посилити наші промислові ініціативи. Багато учасників нинішньої зустрічі підтримали пропозицію надання амуніції до ППО та іншого важкого озброєння. Сьогодні ми почули з ЄС пропозиції пришвидшити виробництво та постачання амуніції для України", - зазначив Остін.