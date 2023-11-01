Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони відбили 16 ворожих атак біля Мар'їнки, - Генштаб

Сили оборони відбили 16 ворожих атак біля Мар'їнки, - Генштаб

1 листопада, 2023 середа
20:49
Війна з Росією

Протягом доби 1 листопада на Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 16 атак

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по ЗРК противника

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

За день ворог завдав 4 ракетних та 59 авіаційних ударів по території України

А також здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 ракети та 18 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення. 

На основних ділянках фронту протягом доби відбулось 43 бойових зіткнення

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Прогрес, Чуйківка, Голишівське, Павлівка, Степок, Високе Сумської області; Борисівка, Вовчанськ, Охрімівка, Строївка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 8 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Куп'янська, Курилівки, Степової Новоселівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Виїмки, Спірного та Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку окупанти 10 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Завдав авіаційного удару неподалік Іванівського Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Маркове, Кліщіївка, Предтечине, Біла Гора, Щербинівка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 5 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Калинового, Новоолександрівки, Семенівки, Орлівки, Ласточкіного та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 16 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів поблизу Новоселівки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Львове Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Томарине, Зміївка, Берислав, Милове Херсонської області; Очаків Миколаївської області та Грушівка Дніпропетровської.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

  • Внаслідок російського обстрілу 1 листопада в Бериславському районі Херсонщини загинув чоловік, ще один зазнав поранень. Окрім того, ворог скинув дві авіабомби на дитсадок.
Луганщина
Донеччина
Мар’їнка
Запорізька область
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Махачкала, аеропорт
Автор Тетяна Яворська
31 жовтня, 2023 вiвторок
Єврейські погроми в Росії: що сталося в Махачкалі, як відреагував світ та Україна
Аерофлот
31 жовтня, 2023 вiвторок
У Росії літак здійснив екстрену посадку через жорстоку бійку на борту
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
31 жовтня, 2023 вiвторок
Усик висунув ультиматум Ф'юрі через відмову битися 23 грудня
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 39.48
    Продаж 40.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 листопада
20:56
МЗС
МЗС України вимагає пояснень Туреччини через візит у Стамбул представників окупаційної адміністрації в Ялті
20:38
"Україна зробить нашу Європу сильнішою, ніж будь-коли": Зеленський у день створення ЄС
20:35
Міноборони підготувало проєкт постанови про право українських виробників ВПК на прибуток
20:35
Огляд
аллатра
АллатРа – секта імені Путіна, яка пустила коріння в Україні
20:21
Довічне ув'язнення та 30 років за ґратами: суд так званої "ДНР" засудив трьох українських військових
20:08
Ексклюзив
Зеленський
В ОП вважали, що автор матеріалу Time про Зеленського у них у кишені, але він заговорив про критичні речі, - політолог Цибулько
20:07
OPINION
Ігор Гулик
АллатРа. Капсула для "обраних"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 616-го дня війни: українські дрони уразили дорогу станцію РЕБ у РФ, ракети – по штабу окупантів на Арабатській стрілці
19:57
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
"Дніпро-1" обіграв "Рух" і вийшов на третє місце в УПЛ
19:36
втрати окупантів
РФ воює проти України в 200 разів довше, ніж планувала, і втратила вже 5000 танків, - Британія в ОБСЄ
19:21
Руслан Малиновський, "Дженоа"
Елегантний асист Малиновського вивів "Дженоа" в 1/8 фіналу Кубка Італії
19:04
Ексклюзив
гепатит А
Спалах гепатиту A може поширюватись. Нам поки не відоме джерело, - депутат Вінницької облради Гижко
18:56
На Херсонщині окупанти вбили чоловіка під час обстрілу та скинули авіабомби на дитсадок
18:55
Олексій Арестович
Арестович заявив, що балотуватиметься у президенти України
18:35
путін
Соціологи в РФ заявили, що 70% росіян готові підтримати рішення Путіна про припинення війни з Україною
18:03
Болгарія
Болгарія вислала кореспондента "Російської газети" Гацака через загрозу нацбезпеці
18:03
OPINION
Віктор Бобиренко
У нас неможлива публічна агресія проти євреїв
17:54
Верховний суд України
Адвокат Головань: Верховний Суд зобов’язав встановити обставини зриву поїздки Порошенка на ПА НАТО
17:49
Їжа для військових має бути якісною
Міноборони заявило про кардинальну зміну підходу до закупівлі їжі для ЗСУ
17:34
Війна з Росією
Які, крім війни, проблеми найбільше турбують українців. Опитування КМІС
17:32
виставка World Press Photo
В Угорщині підліткам заборонили відвідувати виставку World Press Photo через фото ЛГБТ-спільноти
17:18
У Києві працівники підпільного казино проламали стіну, щоб утекти від правоохоронців
17:18
Виявляє 100% "шахедів" і крилатих ракет: Тімоті Снайдер запустив збір на систему "Безпечне небо" для України
17:17
Борис Джонсон
Київська кільцева електричка "заговорила" голосом Бориса Джонсона
17:16
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У парламенті Туреччини заявили, що не будуть прискорювати розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО
17:11
Ексклюзив
Путін
Путін може допомогти Ірану щодо ядерної зброї, вільному світу краще вжити заходів, - експосол Ізраїлю в РФ Мільман
16:57
діти, злочини росії
У жовтні до України повернули 17 дітей із ТОТ
16:51
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати та розклад трансляцій усіх чвертьфінальних матчів
16:50
КПП "Рафах"
Обмежену кількість палестинців випустили з обложеної Гази вперше з початку війни ХАМАС проти Ізраїлю
16:33
Еммануель Макрон і Касим-Жомарт Токаєв
Макрон прибув до Казахстану і похвалив Токаєва за відмову стати на бік РФ щодо України
16:29
зерно, зернова угода
Уряд схвалив нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану: подробиці
16:22
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
Циганков і Довбик допомогли "Жироні" пройти в наступний раунд Кубка Іспанії. Форвард віддав асист
16:21
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість росіян на Бахмутському напрямку залишається незмінною, - офіцер НГУ Назаренко
16:21
Астронавтки NASA вчетверте здійснили вихід у відкритий космос повністю жіночим колективом
16:09
Авто
Зміни у Правилах дорожнього руху: чого саме вони стосуються та які передбачені штрафи за порушення
16:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Ми живемо у країні, де немає політики
16:06
Київзеленбуд
У Київзеленбуді проводять обшуки щодо діяльності підрядних організацій
15:45
Ексклюзив
Авдіївка, коксохімічний комбінат
Охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату, - військовослужбовець "Сєвєр"
15:45
Ілюстративне фото
Росіяни обстріляли село у Запорізькій області: загинув чоловік
15:36
погода осінь
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні припиняться дощі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV