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Сили оборони завдали 12 ударів по точках зосередження військ та техніки противника, - Генштаб

26 вересня, 2023 вiвторок
19:02
Війна з Росією

Сили оборони вразили 3 райони зосередження військ і техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів, натомість ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних ударів, відбулися 20 бойових зіткнень

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Оперативна обстановка на сході та півдні України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунків Грабовське, Попівка Сумської області та Стариця, Гатище Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем’ячка, Леонівка, Костобобрів Чернігівської області; Стара Гута, Порохонь, Волфине, Миропілля, Пожня Сумської області та Уди, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Куп'янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку авіаційних ударів ворога зазнали Надія, Новоєгорівка Луганської області та Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Зарічне, Діброва, Спірне, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники стійко тримають оборону та боронять нашу землю від окупантів. Ворог завдав авіаційного удару біля Кліщіївки, Костянтинівки, Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Андріївка та Дружба Донецької області. Противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Сєверного Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного, Благодатного, Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Степове, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Осокорівка, Республіканець, Берислав, Антонівка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних ударів, відбулися 20 бойових зіткнень

Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих “шахедів”. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сил оборони вразили 3 райони зосередження військ і техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 4 артилерійських засоби, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

російська армія
ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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