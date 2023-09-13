Сили оборони знищили російський катер "Тунець"
У середу, 13 вересня, Сили оборони Півдня завдали вдалого удару по російському катеру "Тунець"
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець", - йдеться у заяві.
Повідомлення з'явилось о 17:03.
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- В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.
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