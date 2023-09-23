Сили оборони знищили засіб ППО, 5 артсистем та 4 склади боєприпасів на Таврійському напрямку
На Таврійському напрямку триває бойова робота Сил оборони, українські захисники знищують російських терористів
Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 783 обстріли, завдав 1 ракетного та 17 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1116 вогневих завдань", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що російські війська втратили за останню добу 70 терористів, поранено - 154, ще одного взято у полон.
Сили оборони знищили 51 одиницю військової техніки РФ. Мова йде про 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, 21 БПЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 - спеціальної техніки.
Також знищено 4 склади боєприпасів.
- Протягом доби, 23 вересня, відбулось 15 бойових зіткнень. Ворог завдав удару по Україні дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". Силами оборони було знищено 14 із 15 "шахедів".
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