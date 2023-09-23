Сили оборони знищили засіб ППО, 5 артсистем та 4 склади боєприпасів на Таврійському напрямку

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 783 обстріли, завдав 1 ракетного та 17 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1116 вогневих завдань", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що російські війська втратили за останню добу 70 терористів, поранено - 154, ще одного взято у полон.

Сили оборони знищили 51 одиницю військової техніки РФ. Мова йде про 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, 21 БПЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 - спеціальної техніки.

Також знищено 4 склади боєприпасів.