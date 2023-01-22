"Сильна, бо єдина": Зеленський привітав українців із Днем Соборності

Про це стало відомо з його facebook.

"Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьби, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено", – наголосив президент.

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Він зокрема наголосив, що українці завжди знали про першу мудрість, а 24 лютого 2022 року "довели, що засвоїли другу".

"Це стало новим відродженням нашої соборності України. І це не лише об’єднання двох берегів. Це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх наших земель. Усіх наших регіонів. Де всі – один за одного. Кожен регіон захищає кожен регіон…

Наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина.

Із Днем Соборності, непоборні!", – підсумував Зеленський.

Окрім цього, у відеоролику він згадав різні українські регіони, визначні місця та історичні постаті.

21 січня Президент Володимир Зеленський нагадав, що через війну, яку розв'язала Росія, гине багато світлих людей.

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