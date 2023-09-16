Сильні дощі спричинили паводки у В’єтнамі: загинули п'ятеро людей
На півночі В’єтнаму внаслідок паводків та спричинених ними зсувів ґрунту загинуло щонайменше п’ятеро людей і четверо вважаються зниклими безвісти
Про це повідомляє Сіньхуа.
Зазначається, що у гористому північному регіоні Лао Кай стихія зруйнувала чи пошкодила 13 будівель, знищено також близько 150 га сільськогосподарських угідь і 61 рибну ферму.
Також є руйнування будинків у провінціях Ха Гіанг та Єн Бай.
За даними Офісу загальної статистики В’єтнаму, протягом перших восьми місяців року природні катаклізми у країні зумовили загибель чи зникнення 79 осіб й травмування 91 людини. Економічні збитки перевищують 2 трлн в’єтнамських донгів (близько 82 млн дол. США).
- Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок повені у Лівії, що сталася після обвалу греблі під час шторму "Даніель", сягнула 11 300 осіб.
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