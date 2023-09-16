Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Сильні дощі спричинили паводки у В’єтнамі: загинули п'ятеро людей

Сильні дощі спричинили паводки у В’єтнамі: загинули п'ятеро людей

16 вересня, 2023 субота
05:08
Світ повінь

На півночі В’єтнаму внаслідок паводків та спричинених ними зсувів ґрунту загинуло щонайменше п’ятеро людей і четверо вважаються зниклими безвісти

Про це повідомляє Сіньхуа.

Зазначається, що у гористому північному регіоні Лао Кай стихія зруйнувала чи пошкодила 13 будівель, знищено також близько 150 га сільськогосподарських угідь і 61 рибну ферму.

Також є руйнування будинків у провінціях Ха Гіанг та Єн Бай.

За даними Офісу загальної статистики В’єтнаму, протягом перших восьми місяців року природні катаклізми у країні зумовили загибель чи зникнення 79 осіб й травмування 91 людини. Економічні збитки перевищують 2 трлн в’єтнамських донгів (близько 82 млн дол. США).

  • Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок повені у Лівії, що сталася після обвалу греблі під час шторму "Даніель", сягнула 11 300 осіб.
повінь
Читайте також:
Хмельниччина
15 вересня, 2023 п'ятниця
Росія запустила ударні БПЛА: уламки ворожого дрона впали на Хмельниччині, є руйнування
Олександр Петраков
15 вересня, 2023 п'ятниця
УЄФА відкрив справу проти екстренера збірної України Петракова
збитий "Шахед"
15 вересня, 2023 п'ятниця
Нічна атака РФ: сили ППО знищили усі 17 безпілотників
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.4
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 вересня
06:30
Після звільнення ЗСУ Андріївки біля Бахмута тактична ситуація для армії РФ погіршилася, – ISW
05:57
Снаряди 155-мм
У США планують у 2025 році виробляти 100 тис. 155-мм снарядів на місяць
05:36
Ford, форд
У США страйкують працівники трьох провідних автовиробників
04:40
Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу
Міністр оборони Китаю перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, - ЗМІ
04:12
Канада
Канада ввела нові санкції проти Ірану через порушення прав людини
03:44
Антонівський міст
ЗСУ форсують Дніпро на Херсонщині, у росіян немає ресурсів щоби завадити цьому, – ISW
03:16
Михайло Фрідман
Російський олігарх Фрідман домігся припинення розслідувань щодо нього у Британії
02:48
Спорт, Ігри Нескорених 2023, стрільба з лука
Ігри Нескорених 2023: у передостанній день Україна здобула п'ять медалей
02:20
зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка
Вже четверте судно вийшло тимчасовим коридором з українського порту, - Кубраков
01:52
Оксана Маркарова
США від початку повномасштабної війни в Україні ввели 50 пакетів санкцій проти РФ, - Маркарова
01:24
прапори України та США
США надали Україні 3D-принтери для друку запчастин до техніки на полі бою
00:56
війна з Росією, воєнні злочини РФ, депортація дітей, Гаага
Діти, яких Україна повернула після викрадення Росією, розповіли свої історії в Гаазі
00:50
Україна зможе експортувати вдвічі більше зерна через румунський порт
00:28
Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі
Депутат держдуми РФ заявив, що Росія воюватиме з усіма пострадянськими республіками
2023, п'ятниця
15 вересня
23:53
Ігор Коломойський
Коломойському обрали запобіжний захід у зв'язку з новою підозрою - заставу збільшили до понад 3,8 млрд грн
23:50
Оновлено
Зерно
Київ привітав рішення Єврокомісії не продовжувати обмеження на експорт українського зерна. Кілька країн заявили, що пролонгують ембарго
23:36
Полтавська міськрада закликала ВРУ і президента обмежити діяльність УПЦ МП на території України
23:29
Збірна України, футзал
Збірна України знищила Бельгію у відборі на ЧС з футзалу
23:22
Ексклюзив
НАТО, державний прапор України
Військовий експерт Грабський відповів, чи загостриться конфлікт між Росією та НАТО, якщо Румунія збиватиме безпілотники
22:59
Школа
Директорка ліцею в Житомирі змушувала учнів носити форму: розпочали службове розслідування
22:52
Партизани. Ілюстрація
Партизани підірвали дві вантажівки з окупантами в Генічеську, - рух АТЕШ
22:46
Аналітика
зерно, пшениця
Між польським ембарго та російськими атаками на порти: що буде з експортом українського збіжжя
22:07
Києво-Печерська лавра
ЮНЕСКО внесла Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова до списку спадщини, що перебуває під загрозою
22:02
Анатолій Шарій
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 вересня
21:59
танки Абрамс
Понад 10 танків Abrams найближчими днями надійдуть в Україну, - Данілов
21:53
Шуфрич
Суд обрав запобіжний захід Шуфричу
21:39
Володимир Зеленський
На черговій Ставці Зеленському доповіли про ситуацію на фронті та виробництво зброї
21:38
Оновлено
"Верес" - "Чорноморець", УПЛ
"Зоря" програла "Металісту 1925". Розклад і результати матчів 7-го туру УПЛ
21:21
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин
"Путін має можливість затягнути війну": Чалий про перспективу співпраці РФ та Північної Кореї
21:13
Оновлено
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
У Білому домі підтвердили заплановану зустріч Зеленського з Байденом у Вашингтоні
21:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Знищення Чорноморського флоту РФ та просування ЗСУ біля Бахмута: воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:26
Українська бронетехніка: дії ДБР і ДАСУ мають ознаки диверсії проти ВПК України і можуть спричинити зупинку виробництва
20:17
людина спить
Вчені з Китаю пояснили, у чому може бути небезпека недосипання
20:06
Оновлено
Рамзан Кадиров
Кадиров перебуває у важкому стані, - розвідка
20:01
OPINION
Антон Швець
Хто нарахував Коломойському $440 мільярдів?
19:59
ЗСУ
Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки, - Генштаб
19:45
Огляд
Привиди у Венеції
До чого тут справжня королева Данїі: що подивитися на вихідні
19:41
Латвія
Сейм Латвії затвердив новий уряд
19:20
Румунія, прапор Румунії
"Залежно від рівня загрози": у штабі оборони Румунії заявили про готовність збивати російські дрони
19:18
IRIS-T SLM
ФРН обговорює з партнерами, яким надала системи ППО IRIS-T, передачу їх Україні, - німецький депутат
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV