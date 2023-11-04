Сильні пориви вітру та дощ: ДСНС попередили українців про негоду

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Повідомляється, що сильні дощі пройдуть вночі у Вінницькій та Житомирській областях, а вдень - на Закарпатті.

Водночас у південній частині України, центральних та більшості північних областей вночі будуть сильні пориви вітру - 17-22 м/с. Така ж швидкість вітру буде вдень у західних та в північно-східних областях і вночі та вранці у столиці та Київській області.

"Будьте обережними! Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев", - наголосили в ДСНС.