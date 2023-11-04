Сильні пориви вітру та дощ: ДСНС попередили українців про негоду
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили українців про негоду: в неділю, 5 листопада, по всій Україні спостерігатимуться сильні пориви вітру, а в кількох областях передбачають значні дощі
Про це інформує пресслужба ДСНС.
Повідомляється, що сильні дощі пройдуть вночі у Вінницькій та Житомирській областях, а вдень - на Закарпатті.
Водночас у південній частині України, центральних та більшості північних областей вночі будуть сильні пориви вітру - 17-22 м/с. Така ж швидкість вітру буде вдень у західних та в північно-східних областях і вночі та вранці у столиці та Київській області.
"Будьте обережними! Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев", - наголосили в ДСНС.
- 28 жовтня у Києві спостерігалися сильні пориви ураганного вітру. Унаслідок падіння дерев у кількох районах столиці загинули двоє чоловіків, ще 8 людей травмовані.
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