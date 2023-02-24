Про це інформує Наталка Діденко.

Температура повітря буде високою - протягом дня +7+14 градусів. На сході, на Сумщині та на північному заході (Волинь, Рівненщина) передбачається +3+6 градусів.

Знову сильний, до штормових поривів, вітер південного та південно-західного напрямків.

Переважатиме в суботу волога погода з періодичними дощами. Уночі на сході та в центрі місцями з мокрим снігом.

У Києві завтра, 25 лютого, буде дуже тепло, до +10 градусів, проте вітряно та з дощем.

Надалі трохи похолоднішає, проте не суттєво.