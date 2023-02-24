Сильний вітер і вологість, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 25 лютого від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує в суботу 25 лютого сильний вітер і вологу погоду, місцями з мокрим снігом
Про це інформує Наталка Діденко.
Температура повітря буде високою - протягом дня +7+14 градусів. На сході, на Сумщині та на північному заході (Волинь, Рівненщина) передбачається +3+6 градусів.
Знову сильний, до штормових поривів, вітер південного та південно-західного напрямків.
Переважатиме в суботу волога погода з періодичними дощами. Уночі на сході та в центрі місцями з мокрим снігом.
У Києві завтра, 25 лютого, буде дуже тепло, до +10 градусів, проте вітряно та з дощем.
Надалі трохи похолоднішає, проте не суттєво.
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