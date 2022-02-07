Сильний вітер, мокрий сніг і дощ, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 8 лютого
8 лютого українцям слід чекати опадів, штормового вітру та +7°C
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Уночі на 8 лютого мокрий сніг накриє всю Україну, але вдень на Півночі, Заході, крім Карпат, і в центрі, окрім Полтавщини, погода буде сухою.
Також в Україні посилиться північно-західний вітер, місцями - до штормових поривів.
Температура повітря в більшості регіонів коливатиметься близько 0°C, а на Півдні становитиме +2...+7°C.
У Києві в ніч на 8 лютого синоптик прогнозує опади, але удень їх не буде. Однак Наталка Діденко попереджає про рвучкий, сильний, північно-західний вітер 15-18 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах -1...+1°C.
Упродовж тижня синоптик обіцяє порівняно теплу, вітряну, вологу, але без суттєвих опадів погоду.
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