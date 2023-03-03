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Сильний вітер, практично без опадів: прогноз погоди на 4 березня від Наталки Діденко

3 березня, 2023 п'ятниця
13:12
Суспільство вітер

Синоптик Наталка Діденко прогнозує в суботу, 4 березня, сильний вітер, у північних областях можливий невеликий мокрий сніг, проте на іншій території України без опадів

Про це інформує Наталка Діденко.

У суботу, 4 березня, - посилиться практично повсюди вітер до штормових поривів. Напрямок західний, пориви можливі до 15-22 метрів за секунду.

4 березня в більшості областей України переважатиме суха вітряна погода, лише у північних областях пройде невеликий мокрий сніг. 

Температура повітря становитиме вдень +3+7 градусів, на півдні та на Закарпатті +6+11 градусів.

У неділю, 5 березня, похолоднішає на 2-5 градусів.

5 березня незначні опади разом із холодним атмосферним фронтом перетнуть нашу територію з півночі, заходу, пройдуть через центральні області, захоплять східну частину до півдня.

Але все це відбуватиметься вночі та вранці. Вже вдень у неділю в Україні суттєвих опадів не очікується.

А ось температура повітря у тилу цього холодного атмосферного фронту знизиться - вдень лише +1+4 градуси, в Криму до +6+8 градусів.

У Києві завтра, в суботу, буде сильний західний вітер. Можливий невеликий мокрий сніг, максимальна температура повітря +5 градусів.

У неділю, 5 березня, у столиці вітер поміняється на північно-західний, трохи вщухне. Але похолоднішає, вдень +2,+3 градуси. Без істотних опадів.

8 березня суттєво потеплішає, а 9 березня у Києві вночі та вранці з'являться помірні опади, переважно мокрий сніг та знову похолоднішає.

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