Сімеоне залишить "Атлетико" після 12 років на посаді головного тренера, - ЗМІ
Аргентинський тренер Дієго Сімеоне вирішив залишити "Атлетико" після 12 років на посаді головного тренера мадридського клубу
Про це повідомляє El Chiringuito.
За інформацією джерела, Дієго Сімеоне повідомив виконавчому директору "Атлетико" Мігелю Анхелю Хілю Маріну про те, що залишить іспанську команду після завершення нинішнього сезону.
Причиною стали невдачі мадридців, які вперше за час своїх виступів у Лізі чемпіонів фінішували у групі останніми та не змогли вийти навіть до плей-офф Ліги Європи. У чемпіонаті Іспанії "Атлетико" йде п'ятим.
52-річний Дієго Сімеоне тренує "Атлетико" з 2011 року. Під його керівництвом мадридці двічі перемагали у Лізі Європи, виходили до фіналу ЛЧ та двічі вигравали чемпіонат Іспанії.
- 10 лютого 2022 року мадридський "Атлетико" оголосив про продовження контракту з атакувальним півзахисником Джуліано Сімеоне - сином головного тренера.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.06
Купівля 40.06Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 41.78Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе