Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, Дієго Сімеоне повідомив виконавчому директору "Атлетико" Мігелю Анхелю Хілю Маріну про те, що залишить іспанську команду після завершення нинішнього сезону.

Причиною стали невдачі мадридців, які вперше за час своїх виступів у Лізі чемпіонів фінішували у групі останніми та не змогли вийти навіть до плей-офф Ліги Європи. У чемпіонаті Іспанії "Атлетико" йде п'ятим.

52-річний Дієго Сімеоне тренує "Атлетико" з 2011 року. Під його керівництвом мадридці двічі перемагали у Лізі Європи, виходили до фіналу ЛЧ та двічі вигравали чемпіонат Іспанії.

10 лютого 2022 року мадридський "Атлетико" оголосив про продовження контракту з атакувальним півзахисником Джуліано Сімеоне - сином головного тренера.

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