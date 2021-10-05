Сімейна сварка з різаниною: в Польщі вбили 7-річного українця
У місті Тарнув в Польщі ножем вбили 7-річного українського хлопчика
Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник поліції міста Павел Клімек.
“У сімейній сварці брали участь 27-річний чоловік та 28-річна жінка – громадяни України. З ними у квартирі, яку вони винаймали, була семирічна дитина. Усі отримали ножові поранення, дитина померла”, - повідомив Клімек.
Він додав, що дитина отримала колоті та різані поранення, несумісні з життям. Натомість чоловік та жінка потрапили до лікарні. Поліцейські очікують на дозвіл для допиту.
Клімек повідомив, що усе вказує на те, що чоловік і жінка є подружжям. Поліція уточнює статус загиблого хлопчика.
За словами поліцейського, сварка розпочалася в квартирі, згодом чоловік з пораненнями лежав біля будинку, а дружина була в сусідів.
Він повідомив, що українці винаймали квартиру кілька місяців, а живуть в Польщі декілька років.
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