Сімом посадовцям оголосили підозри у заволодінні нерухомістю Нацкінематеки в Києві
1 лютого сімом особам повідомили про підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства "Національна кінематека України", зокрема й ексзаступниці міністра культури Тамарі Мазур
Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.
Зловмисників підозрюють в заволодінні 14 будівель та споруд на околиці Києва вартістю майже 42 млн грн. Нині ці активи повернули державі.
Серед підозрюваних:
- заступниця міністра культури України (2014-2019 рр.) Тамара Мазур;
- начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.)
- перший заступник генерального директора ДП "НКУ" (2016-2019 рр.) Руслан Бандуристий;
- арбітражний керуючий – керуючий санацією ДП "НКУ" (2019-2020 рр.);
- два організатори злочинної схеми – бенефіціарні власники низки ТОВ;
- керівник ТОВ – покупець майнового комплексу ДП "НКУ".
Слідство становило, що від 2016 до 2019 років організатори злочинної схеми розробили план, за яким під виглядом оздоровлення Національної кінематеки України, тоді підприємство було в скрутному фінансовому становищі, покупець мав заволодіти майном за безцінь.
"Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й ДП "НКУ". Ті відповідно погодили незаконний план санації, і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеної ТОВ, яка до того ж придбала будівлі за заниженою ціною", - пояснюють у відомстві.
Дії учасників кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 з урахуванням ступеня співучасті.
Зібрані під час розслідування НАБУ і САП матеріали стали підґрунтям для скасування Господарським судом міста Києва результатів аукціону. Законність цього рішення підтвердив Верховний Суд. Тож держпідприємство повернуло у власність незаконно втрачену нерухомість.
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