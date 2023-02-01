Про це інформує Національне антикорупційне бюро України.

Зловмисників підозрюють в заволодінні 14 будівель та споруд на околиці Києва вартістю майже 42 млн грн. Нині ці активи повернули державі.

Серед підозрюваних:

заступниця міністра культури України (2014-2019 рр.) Тамара Мазур;

начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.)

перший заступник генерального директора ДП "НКУ" (2016-2019 рр.) Руслан Бандуристий;

арбітражний керуючий – керуючий санацією ДП "НКУ" (2019-2020 рр.);

два організатори злочинної схеми – бенефіціарні власники низки ТОВ;

керівник ТОВ – покупець майнового комплексу ДП "НКУ".

Слідство становило, що від 2016 до 2019 років організатори злочинної схеми розробили план, за яким під виглядом оздоровлення Національної кінематеки України, тоді підприємство було в скрутному фінансовому становищі, покупець мав заволодіти майном за безцінь.

"Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й ДП "НКУ". Ті відповідно погодили незаконний план санації, і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеної ТОВ, яка до того ж придбала будівлі за заниженою ціною", - пояснюють у відомстві.

Дії учасників кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 з урахуванням ступеня співучасті.

Зібрані під час розслідування НАБУ і САП матеріали стали підґрунтям для скасування Господарським судом міста Києва результатів аукціону. Законність цього рішення підтвердив Верховний Суд. Тож держпідприємство повернуло у власність незаконно втрачену нерухомість.