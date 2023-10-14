Син Ердогана відвідав пропалестинський марш у Стамбулі

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на AP

У Стамбулі 14 жовтня пройшов великий пропалестинський марш. Натовп із більш ніж тисячі осіб скандував гасла з критикою США та Ізраїлю. Активісти мали з собою палестинські й турецькі прапори.

За інформацією ЗМІ, на марші були присутні Білал Ердоган (прим. - син президента Туреччини), колишній міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу і колишній спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп.

"Давайте чітко висловимо свою позицію, ми повинні принаймні дозволити, щоб наші почуття були почуті", - сказав Білал Ердоган.