Син Ердогана відвідав пропалестинський марш у Стамбулі
У суботу, 14 жовтня, Білал Ердоган, який є сином президента Туреччини, взяв участь у пропалестинській акції у Стамбулі
Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на AP
У Стамбулі 14 жовтня пройшов великий пропалестинський марш. Натовп із більш ніж тисячі осіб скандував гасла з критикою США та Ізраїлю. Активісти мали з собою палестинські й турецькі прапори.
За інформацією ЗМІ, на марші були присутні Білал Ердоган (прим. - син президента Туреччини), колишній міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу і колишній спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп.
"Давайте чітко висловимо свою позицію, ми повинні принаймні дозволити, щоб наші почуття були почуті", - сказав Білал Ердоган.
- 12 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоагн назвав бомбардування Ізраїлем сектору Гази бійнею та розкритикував США через їхню позицію щодо конфлікту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе