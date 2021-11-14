Син Каддафі висунув свою кандидатуру на посаду президента Лівії
Син колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі – Саїф аль-Іслам Каддафі - сперечатиметься за посаду президента країни
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Виборчий комітет Лівії зареєстрував Саїфа аль-Іслама Каддафі кандидатом у президенти та зазначив, що він оформив необхідні документи у місті Сабах, на півдні Лівії.
Муаммар Каддафі загинув у 2011 році: під час громадянської війни його вбили бунтівники, які захопили його в полон.
Саїфа аль-Іслама Каддафі того ж року захопили в полон і відпустили лише в 2017 році. Ще в роки, коли його батько був живий, саме Саїф аль-Іслам вважався його ймовірним наступником.
- Нагадаємо, 13 серпня 2021 року прокурор визнаного ООН уряду Лівії зі столицею у Триполі видав ордер на арешт сина Муамара Каддафі - Саїфа аль-Іслама.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.1
Купівля 26.1Продаж 26.36
-
EUR
Купівля 29.78Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе