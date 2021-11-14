Син Каддафі висунув свою кандидатуру на посаду президента Лівії

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Виборчий комітет Лівії зареєстрував Саїфа аль-Іслама Каддафі кандидатом у президенти та зазначив, що він оформив необхідні документи у місті Сабах, на півдні Лівії.

Муаммар Каддафі загинув у 2011 році: під час громадянської війни його вбили бунтівники, які захопили його в полон.

Саїфа аль-Іслама Каддафі того ж року захопили в полон і відпустили лише в 2017 році. Ще в роки, коли його батько був живий, саме Саїф аль-Іслам вважався його ймовірним наступником.

Нагадаємо, 13 серпня 2021 року прокурор визнаного ООН уряду Лівії зі столицею у Триполі видав ордер на арешт сина Муамара Каддафі - Саїфа аль-Іслама.

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