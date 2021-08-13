Сина лівійського диктатора Каддафі підозрюють у зв'язках із "вагнерівцями": видано ордер на арешт

Про це розповідає ВВС.



Лівійський прокурор Мохаммед Гаруда, що представляє підтримуване ООН уряд Тріполі, видав ордер на арешт сина покійного лідера країни Муаммара Каддафі, Сейфа аль-Іслама Каддафі, за звинуваченням у зв'язку з російськими найманцями з приватної військової компанії "Вагнер".



Раніше ВВС провело розслідування про причетність "вагнерівців" до військових злочинів в Лівії в 2019 році. Прокурор Гаруда розіслав свій ордер лівійським правоохоронцям ще 5 серпня, але публічна заява послідувала лише після показу документального фільму в Британії.



Сейф аль-Іслам Каддафі, за деякими даними, ховається в районі міста Зінтан на південний захід від Тріполі.



ПВК "Вагнер" вперше заявила про себе в 2014 році, коли її співробітники билися на стороні проросійських сепаратистів на Донбасі. Пізніше її сліди виявлялися в Лівії, Сирії, Мозамбіку, Судані та Центральноафриканській Республіці, де "вагнерівці" брали участь у внутрішніх конфліктах, або охороняли нафтопромисли і алмазні родовища.



У 2019 співробітники ПВК "Вагнер" воювали в Лівії на стороні бунтівного генерала Халіфи Хафтара, що контролював схід країни і розгорнув наступ на Тріполі.



Читайте також: У Лівії журналісти знайшли планшет російського найманця ПВК "Вагнера": Mein Kampf Гітлера та запит на зброю у РФ



Сейф Каддафі колись вважався майбутнім лідером Лівії. З ним пов'язували надії на лібералізацію режиму. Він отримав західну освіту - закінчив Лондонську вищу школу економіки та політичних наук.



В 2011 році, коли в Лівії почалося народне повстання, Каддафі-молодший взяв активну участь в репресіях проти опонентів його батька. За це лівійський суд заочно засудив його до смертної кари. Він також знаходиться в розшуку по лінії Міжнародного кримінального суду в Гаазі.



Після повалення і вбивства Муаммара Каддафі його син був узятий в полон одного з повстанських угруповань і звільнений через шість років, після чого жодного разу не з'являвся на публіці.



У документальному фільмі ВВС взяла коментар в співробітників лівійських спецслужб, які називали Сейфа Каддафі "кандидатом від Росії на пост глави Лівії".



"Якби Росія домоглася свого, Сейф Каддафі виголосив би переможну промову на площі Мучеників у Тріполі", - заявив один з них.



Ці офіцери вели справу російського громадянина Максима Шігалея, який в травні 2019 року було заарештовано в Тріполі за звинуваченням у шпигунстві і втручанні в місцеві вибори в інтересах Халіфи Хафтара і Сайфа Каддафі, і звільнений в кінці 2020 го.



За даними слідства, Шигальов особисто зустрічався з Сейфом Каддафі. На YouTube було розміщено два зроблених в Росії ролика, в яких Каддафі-молодшого називали "рятівником Лівії", а Шігалея "російським героєм".